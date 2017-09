Familiar de comuneros en huelga: Chile no quiere cargar con la muerte de otro preso mapuche

100 días en huelga de hambre cumplieron los cuatro comuneros mapuche que se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Temuco, por el llamado “Caso Iglesias”.

Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol fueron formalizados y procesados bajo la Ley Antiterrorista por la quema de un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas, ubicada en La Araucanía, en junio de 2016.

Hace algunos días Benito Trangol fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Hernán Henríquez Aravena. El Colegio Médico visitó a los comuneros para evaluar su condición de salud y estimaron que Trangol se encuentra con compromiso neurológico grave, dado que ya tenía antecedentes de enfermedades y con este ayuno se habría acentuado el cuadro. Enfatizaron que las secuelas podrían ser irreversibles.

Por lo mismo, solicitaron “su derivación inmediata y de carácter urgente a un servicio de urgencia de alta complejidad, que contemple evaluación y estudio por especialistas, tratamiento oportuno y adecuado a la condición actual”. Según su informe clínico, Benito Trongol ha perdido un 23 por ciento de peso, es decir 16,2 kilogramos.

El vicepresidente del gremio, Patricio Meza, emplazó a las autoridades – Gendarmería, Poder Judicial y al Ejecutivo- tomar las medidas necesarias para que los comuneros depongan esta huelga.

Mientras, el presidente de derechos humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, enfatizó en que, atendiendo al Convenio 169 suscrito por Chile, se requiere el traslado de Benito Trangol a un centro en el que puedan mediar gestores interculturales. “Es necesario que se respete el derecho a huelga pero con la pertinencia cultural y también garantizando el estado de salud”, indicó.

“Su posición es seguir adelante hasta las últimas consecuencias”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el hijo de Alfredo Tralcal y vocero de los comuneros, Cristián Tralcal, dijo que la posición que mantienen los comuneros es que la Intendencia de La Araucanía retire la querella por Ley Antiterrorista.

La petición fue requerida formalmente a las autoridades este martes. Sin embargo, los habrían derivado al Ministerio del Interior, en Santiago. Por lo mismo, Cristián Tralcal dijo que este jueves solicitarán una cita con el titular de la cartera, Mario Fernández. “Su posición es seguir adelante hasta las últimas consecuencias. De hecho Benito había iniciado una huelga seca hace algunos días y la depuso porque lo internaron de urgencia”, indicó.

El familiar de los comuneros se refirió también a las instancias a las que apelarían de mantenerse este proceso judicial. “Chile ha sido condenado por la aplicación de la Ley Antiterrorista por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No queremos llegar a esa instancia porque nos llevaría un buen tiempo además de que no tenemos los recursos suficientes. Pero no creo que Chile nuevamente quiera cargar nuevamente con una muerte de un preso mapuche”, indicó.

Recordemos que en este caso los imputados fueron detenidos por Carabineros el 9 de junio del año pasado, por una supuesta vinculación a ataques incendiarios. Según la Fiscalía, los cuatro comuneros se habrían encontrado cerca al lugar de los hechos portando elementos para ejecutar el siniestro.

Sin embargo, los comuneros mapuche han señalado que “eran herramientas propias del trabajo con la tierra y que se entiende como un ensañamiento contra los procesos de reivindicación de las comunidades”.

Según el vocero de los comuneros, los testigos protegidos que han declarado en el caso, y que por criterio de la Ley Antiterrorista no es posible conocer su identidad, habrían cambiado su versión de los hechos diciendo que se disparó al aire y que los autores habrían escapado en camionetas. Cristián Tralcal no descartó que se tratara de carabineros de la zona que pese a no estar en el lugar han sido citados a declarar.