Dirigenta de ex presos políticos critica en carta abierta a Ricardo Lagos

Luego de las declaraciones del ex presidente, donde comparó el secreto Valech con los archivos que resguardó la Vicaría de la Solidaridad en dictadura, Nelly Cárcamo de la Unión de Ex Presos Políticos corrigió al ex mandatario en que la organización que protegió a perseguidos políticos guardaba información para que no cayera en manos de la CNI.

Las organizaciones de ex presos políticos no han descansado durante estos días en que el debate en torno a los antecedentes secretos de la Comisión Valech I se han tomado la agenda. Rechazan el argumento del gobierno de que habrían víctimas que se oponen a que la verdad sea revelada, y en esto apuntan a quien inició esta dinastía de secretismo: El ex presidente Ricardo Lagos.

Consultadas por nuestro medio, gran parte de las organizaciones que representan a los ex presos políticos, manifestaron estar en contra del secreto y de la opción de que los antecedentes de la Comisión sean limitados a los Tribunales de Justicia.

Así por ejemplo, el Movimiento Autónomo de Ex Presos Políticos, la Asociación de Ex Presos Políticos en Francia, se suman a la postura de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende y la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, de exigir al Gobierno que el secreto Valech sea revelado, rechazando la idea de que las víctimas sean las que impulsan el secreto.

En esta línea, la presidenta de la Unión de Ex Presos Políticos, Nelly Cárcamo, quienes trabajan directamente en el ámbito judicial, rechazando la vía política, escribió una carta abierta al ex mandatario, criticando sus recientes dichos en donde comparó el secreto Valech con la información que resguardó la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura.

“Si los archivos de la Vicaría fueron cuidados con tanta valentía era para preservar, la integridad, y la vida, de todos aquellos que los habían entregado. La Dina primero la CNI después, los quería como parte de su estrategia de exterminio. Si accedían a esos testimonios cada uno, de los que los había entregado, serían secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer”, señala la misiva de Cárcamo.

Finalmente, en su carta, la presidenta de Unexpp insistió en la exigencia al Estado de Chile a que sea coherente con los acuerdos internacionales suscritos en materia de Derechos Humanos, que obligan a terminar con la impunidad en los delitos de lesa humanidad.

