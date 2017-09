Economista U. de Chile: Se están regalando millones de dólares a la gran minería privada

Aumenta el precio del cobre, Codelco anuncia utilidades por cerca de mil millones de dólares y se incrementa el optimismo ante el futuro escenario económico, son algunas de las premisas dadas a conocer este último tiempo por autoridades y expertos.

Sin embargo, para el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa, estos antecedentes se quedan en mínimos, comparado con las rentas y proyecciones que ha hecho por años la minería privada con la extracción del metal rojo.

En conversación con radio y diario de la Universidad de Chile, Figueroa aseveró que el país ha dejado de recaudar por concepto de rentas a la minería exclusiva, cerca de 12 mil millones de dólares anuales, es decir, alrededor del 5,4% del total del Producto Interno Bruto de la nación.

“Chile le está regalando absolutamente de manera gratuita y graciosa entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales. De quien es la culpa de esto? Obviamente del sistema institucional que tenemos, especialmente los políticos, quienes son los que determinan las leyes en el largo plazo, son ellos los que le permiten a las empresas. Por lo tanto no es culpa de los privados que esa renta económica no sea extraída y entregada a todos los chilenos. Los propietarios de los medios y dueños de capitales, grandes riquezas del país, van creando una institucionalidad que impide discutir sobre las rentas económicas”, argumentó.

El también Master en Economía de la Universidad de Toronto, Eugenio Figueroa agregó que en países como Noruega, Canadá o Estados Unidos, existe hasta un 90% de impuestos sobre las rentas a empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales, sin que las autoridades políticas tengan temor de que las compañías emigren para invertir en otras latitudes.

Sin embargo, para Figueroa, en nuestro país, se han implementado una serie de leyes, normativas que impiden aumentar los impuestos, royalties a las grandes compañías que extraen recursos que pertenecen finalmente a todos los chilenos.

“Hay mucha dificultad, desde luego está el acuerdo de invariabilidad tributaria que se acordó con la industria minera y que va a estar en vigencia hasta el año 2023, pero nosotros hemos planteado fórmulas que el país podría capturar parte de esas rentas, tanto en el corto y largo plazo, a través de la implementación de algunos tributos que son posibles de instaurar a pesar de la invariabilidad tributaria que está vigente”, subrayó.

Para el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es perentorio desarrollar una verdadera industria minera estatal, tomando en cuenta que el cobre que se extrae y se exporta, está en calidad de concentrado, es decir, no tiene mayor valor agregado, que sí se los dan los países compradores, que tienen estructura de elaboración, aumentando su valor con la mejor calidad del mineral.

“El 50% de las exportaciones del cobre chileno son en concentrado, es decir, combinación de material estéril con un máximo de contenido de metal entre 30% y 40%, y que no se refina en el país. Vemos que no existe una industria del cobre, cosa que venimos hablando hace décadas, diciendo que debemos incorporarle valor agregado a nuestra actividad industrial y minera, por qué no lo hacemos, no hay una decisión definitiva de ponerse a hacer lo que el país necesita y a beneficiar a toda la población”, detalló.

Figueroa, Doctor en Economía de la Universidad de Maryland, realizó estas declaraciones basándose en su informe denominado, “Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada entre los años 2005 y 2014”.

Estudio que da cuenta de las rentas de largo plazo de las compañías que explotan los diez yacimientos más grandes de Chile. Sociedades que según el documento, pagan impuestos mínimos, escaso royalty y tiene mucho más participación en extracción del mineral rojo que la estatal Codelco.