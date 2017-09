El rodeo, pugna entre la identidad aristócrata y la violencia animal

Martín Espinoza |Jueves 14 de septiembre 2017 10:12 hrs.

Son vísperas de fiestas patrias y el rodeo nuevamente se toma el debate. Organizaciones animalistas presentaron solicitud al Consejo Nacional de Televisión para no transmitir la polémica tradición en televisión abierta. Desde los pro rodeos insisten en que no existe sufrimiento animal, a pesar de que el activismo insiste en que es absurdo pensar en que el animal no sufre de daños a su integridad.