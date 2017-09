No estoy ni ahí!

Conjeturando…

” Guillier nos ha demostrado que no está ni ahí con la política, es acaso un candidato apolítico? Guillier ni siquiera serviría para lograr un pacto con B. Sanchez para ir a una segunda vuelta, con su actitud sabotearía un proceso tal.

Sr director.

La Sanchez no dudaría ni un segundo con dar el paso de iniciar conversaciones para ir a una definición contra el candidato de la derecha, pero con Guillier?

Es que acaso no ven que Guillier no está ni ahí con la política?

Lo absurdo de esta campaña es que Piñera busca la confrontación con el gobierno, de tal modo que la Pdta no suba en las encuestas, pero aún así teniendo Piñera a la cadem y Adimark a su favor, la Pdta porfiadamente sobrepasa el 30%.

Algo me dice que el FA por el lado de Sanchez , Jackson, y Boric estarían dispuestos a intentar una especie de continuismo a lo que fue la NM, ahora sin la DC.

No es tan descabellado que FA pise el palito, los impedimentos son Guillier y los remanente DC al interior de la ex coalición. Pero al parecer Guillier estaría más dispuesto a renegociar con la DC y no con el FA de Sanchez, Jackson, y Boric.

Pero todos se preguntarán, que pasaría con Mayol? Si uno de los motivos de sacar a Mayol del camino, era preparar pactos con la NM o la DC.

En ese caso Mayol quedaría solo, aunque nada impide que como lider de su partido recien formado logre la diputación que se propone. De ser así Mayol se convierte en una especie de cohete para el 2022……”