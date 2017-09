Donald Trump amenaza con “destruir totalmente” a Corea del Norte

Fiel a su estilo, Donald Trump debutó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su discurso marcado por las amenazas contra Corea del Norte, Irán y el “terrorismo islámico”.

Ante la 72 Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente abogó por una coalición de naciones soberanas que actúen con “contundencia ante las grandes amenazas”.

Durante 41 minutos, el mandatario expuso las bases de su política, así se refirió a “América primero”, para exponer cómo pretende instalar las necesidades de Estados Unidos por sobre otras demandas internacionales como el trabajo en contra el Cambio Climático.

“Para mí, América estará siempre en primer lugar, como para cualquier dirigente responsable. Pero no queremos imponer nuestra forma de vida; no buscamos la expansión territorial, no pretendemos que todos los países compartan las mismas vocaciones. Queremos naciones soberanas que trabajen juntas desde el respeto mutuo. El éxito dependerá de la fortaleza de los miembros. El mundo será más seguro, si las naciones son poderosas y libres. Buscamos resultados, no ideología. Es realismo”, dijo Trump.

El estadounidense también hizo un llamado a trabajar en contra del “terrorismo que ha cobrado fuerza y se propaga por todo el planeta”, para frenar este supuesto riesgo, el mandatario apeló a las alianzas globales y recordó la disposición de su país para intervenir: “La vocación de América se mide en el campo de batalla; desde las playas de Europa y los desiertos de Oriente hasta las junglas de Asia”, en ese contexto se lanzó contra Corea del Norte, demonizando a su regimen político y caricaturizando a su líder, Kim Jong Un.

“No se puede aceptar que esta banda criminal se arme con misiles nucleares. Tenemos una gran paciencia pero si nos vemos obligados a defendernos o a defender a nuestros aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte. Ya es hora de que se dé cuenta de que la desnuclearización es su único futuro posible. El hombre cohete está en misión suicida consigo mismo”, pidiéndole a todas las naciones presentes que se aisle a Corea del Norte hasta que “cese su comportamiento hostil”.

Donald Trump también tuvo tiempo para criticar a Irán, calificando su gobierno como una “dictadura corrupta, asesina y desestabilizadora”.

Finalmente rechazó al “terrorismo islámico”. En este punto, el mandamás exigió a las naciones soberanas y libres que se unan contra ellos: “No aceptaremos santuarios; hay que expulsarlos y exigir responsabilidades a sus financiadores”.