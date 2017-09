Pedro Cayuqueo: Hay una mirada de las FF.AA hacia los mapuches de enemigo interno

La Araucanía vive días de tensión luego de las palabras emitidas por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien aseguró que la institución que él dirige se encuentra disponible para intervenir en la zonas que se encuentran en conflicto, aludiendo a los territorios en donde se concentra el problema entre el Estado y el pueblo mapuche.

En entrevista con TVN, el militar manifestó que “los estados de excepción constitucional son parte de nuestra legislación, y obviamente el Ejército, tal como se ha planteado para cualquier tarea, debe estar preparado”, agregando que hay sectores que “no han entendido la labor de vivir en sociedad” y que deben responder a la justicia, aludiendo al pueblo mapuche.

Al respecto, el periodista Pedro Cayuqueo conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre los dichos del militar, expresando su molestia tanto por el contenido del mensaje, como también de la pasividad de todo el espectro político en la reacción a una opinión emitida por una autoridad que por ley no es deliberante.

¿Cómo califica estas palabras?

– Me parecieron graves sus declaraciones. Hay un conflicto agravándose tanto en violencia como en radicalidad de la protesta en el sur, tenemos una huelga de hambre que va en el día 106 con evidente peligro de muerte para los huelguistas que están reclamando por la aplicación de la la Ley Antiterrorista en el sur. En este escenario se requieren opiniones mesuradas, no este tipo de señales que tienden a aumentar el malestar y la posibilidad de nuevas acciones de protesta violentas.

¿Qué le parecieron el tono de estas palabras, opiniones políticas en el fondo?

– Son inoportunas, porque son bastante destempladas. Él no debiera emitir ese tipo de opiniones que claramente pasan a ser deliberantes, él opina sobre un conflicto político no resuelto entre el Estado y los pueblos indígenas. Hubiera preferido un comandante en jefe que prefiriera no responder a esa pregunta. Oviedo respondió con bastante naturalidad, diciendo que perfectamente podrían tomar control de La Araucanía, pero viéndolo yo como observador de la realidad sureña, como periodista que ha cubierto durante 15 años el conflicto, me parece una de las declaraciones más graves de un comandante en jefe en los últimos años.

¿Cree que está facilitando la agenda de candidatos de derecha que proponen la militarización?

– Hay candidatos, especialmente de la derecha que plantean recurrir a los militares para “controlar” o “sofocar”, como dicen ellos. Se habla de Estado de Excepción o Emergencia, hay distintas propuestas, pero cuál de todas es más inoportuna para lo que está pasando. El general Oviedo da cuenta de que hay una mirada de las Fuerzas Armadas hacia los mapuches con una imagen de enemigo interno. Esto no es actual, podríamos retrotraernos a esas épocas del siglo XIX cuando el Ejército invadió La Araucanía. Falta trabajo para avanzar a una visión más moderna, que es la de la plurinacionalidad.

¿Qué le parece la pasividad de las autoridades políticas ante los dichos?

– No me sorprende el silencio del ministro de Defensa (José Antonio Gómez), tampoco el de la presidenta Michelle Bachelet. No existe en las autoridades civiles una comprensión real del problema que tenemos con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche. Hay una negligencia criminal por parte de las autoridades políticas para abordar el tema en el sur, por lo que yo veo que en el futuro próximo esto se va a agravar, vamos a tener episodios de protesta y violencia en el sur bastante graves.

Estamos en época de elecciones y uno escucha un carnaval de propuestas disparatadas. La presidenta fue nombrada por la ONU como “experta en mediación de conflictos”, yo me pregunto cómo es posible si ella ha sido quizás la más negligente, en su primer gobierno fue donde se asesinaron más jóvenes mapuches, Matrías Catrileo, Jaime Mendoza Collio, ella tiene un historial bastante triste en materia de Derechos Humanos con el pueblo mapuche.

A propósito de elecciones, la candidatura de Beatriz Sánchez desde el Frente Amplio propone asuntos como la plurinacionalidad, pero ¿Ves cierta pasividad frente a las declaraciones de Oviedo y lo que representan?

– El Frente Amplio sufre de los mismos defectos que los otros conglomerados políticos, esta mirada metropolitana del país, entonces pareciera ser que los temas de región, de provincia, no son tan importantes en la agenda del Frente Amplio. Las nuevas fuerzas políticas de izquierda tienen que resolver este tema, ellos que tienen bancada parlamentaria debieran alzar la voz y movilizarse por temáticas como esta. Hay propuestas interesantes a nivel político, pero declaraciones como las del comandante en jefe del Ejército queden sin respuesta. No puede ser que ningún sector político emplace al Ejército o a la presidenta para que den explicaciones.