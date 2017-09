Apelaciones rechaza reclamo de SQM y le ordena entregar información sobre exportación de Litio

En fallo unánime, la novena sala del tribunal de alzada rechazó la petición de secreto elevada por la minera no metálica que, por tercera vez, intenta ocultar información sobre la exportación de litio desde Chile.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por empresas SQM con el que la compañía buscaba impedir la entrega de información sobre la exportación de litio desde nuestro país.

La información no fue directamente solicitada a la firma, sino mediante la Comisión Nacional de Energía (CCHEN), entidad que no pudo facilitar su divulgación por la oposición de la minera no metálica, argumentando que la información demandada constituye un activo estratégico de la empresa, “cuya revelación afectaría sus derechos comerciales y económicos”.

Ante la negativa, el ciudadano interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), que fue acogido parcialmente y ordenó la facilitación de los datos exigidos ya que, a juicio del Consejo, son de carácter público.

SQM insistió en mantener en reserva la documentación, para lo cual presentó un reclamo de ilegalidad ante la corte capitalina, el que fue rechazado por unanimidad de la novena sala.

El fallo sostiene que no es evidente que la divulgación de los volúmenes y destinos de producción del litio vaya a ocasionar un perjuicio y afectación de los derechos económicos o comerciales de la empresa. De hecho, la resolución recalcó que “en línea con el principio de apertura contenido en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia”, le correspondía a SQM demostrar con suficiente especificidad cómo el conocimiento de tal información generaría una expectativa razonable de daño probable en sus derechos, “lo que no ha ocurrido en la especie”.