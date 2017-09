Pena para hinchas violentos

Sr. Director

Leyendo la lista de 41 comportamientos sancionables, establecido en el nuevo código de conducta de la ANFP (Obligación establecida en la Ley de Violencia en los estadios), comprobé con desazón, que n se castiga el fumar en zonas no permitidas. Aparentemente no es una conducta violenta…pero es una trasgresión legal, y para los no fumadores es muy violento que lo transformen en fumador pasivo. Cabe destacar que estos fumadores irrespetuosos pueden ser muy violentos si se le pide que no fumen. Por otro lado los hinchas enfermos, por ejemplo del corazón o asmáticos, se ven seriamente dañados en forma inmediata.

Podría pensarse que entre los dirigentes redactores y aprobadores del nuevo código, hay muchos fumadores que no están dispuestos a respetar la Ley del Tabaco.

Alberto Estévez