Presidenta Bachelet por cierre de Punta Peuco: “Está en evaluación por el Gobierno”

En el marco de sus actividades en Nueva York, en donde participa de la 72° Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta Michelle Bachelet realizó un breve punto de prensa en donde abordó materias de interés nacional como la polémica por su su nombramiento en una junta consultiva de alto nivel sobre mediación de conflictos internacionales.

“Yo no vuelvo a Naciones Unidas. Esto no es un cargo, no tengo salario. Es un grupo convocado, como muchos de otras temáticas, para que cuando el Secretario General tenga la necesidad de consultar sobre un tema, uno entrega su opinión, recomendaciones o sugerencias”, señaló la mandataria.

Asimismo la jefa de Estado respondió a quienes han criticado esta nominación, principalmente representantes de Chile Vamos: “Hay de todo. Primero desde desinformación, ignorancia en algunos casos, sobre como funcionan los organismos internacionales. Y en otras no es ingnorancia, es mala intención. Asegurar que uno está metida en otras cosas y no está preocupada en ser Presidenta de la República. Yo le quiero a asegurar a todas las personas que mi preocupación y ocupación de aquí a marzo de 2018 es ser Presidenta de la República todos los días del año, y dedicarme exclusivamente a eso”.

En otras materias, Bachelet fue consultada acerca del futuro del penal Punta Peuco, frente a lo cual la mandataria sostuvo que “No tengo nada que decir en este momento. Yo he dicho que está en evaluación por el Gobierno y cuando se tome una decisión determinada se informará”.

En relación al levantamiento del secreto del informe Valech, y a las críticas que ha generado la suma urgencia a esta inciiativa legal, la jefa de Estado indicó que “Esta es una petición que nos habían hecho organismos internacionales, enviados especiales de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos, en donde ahí hay una transversalidad política, porque dicen que esto no es coherente con los principios internacionales“,

Asimismo la mandataria aseguró que a la iniciativa legal se le bajará la discusión inmediata “Ahora se nos ha pedido que se le disminuya la urgencia (al proyecto) y se le va a bajar la urgencia, eso no es un problema” enfatizó.