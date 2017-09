Artistas, intelectuales y deportistas divididos ante referéndum de Cataluña

Para el próximo 1 de octubre está fijado el referéndum por la independencia de Cataluña, proceso que ha estado marcado distintas por protestas así como por una serie de detenciones de la Guardia Civil.

Frente a ello, el pasado jueves, el músico Joan Manuel Serrat criticó la consulta. “La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente porque está creada con una ley elaborada por el Parlament, pero a espaldas de los demás miembros del Parlament”, dijo el músico.

“Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie. En este referéndum no están las condiciones para votar”, agregó.

Por otra parte, el tenista Rafael Nadal indicó: “No me imagino a Cataluña sin España. Es algo que no quiero ver”. Además, el deportista calificó la situación como “seria y triste”, por lo que concluyó: “No queremos peleas. No queremos problemas. Creo que somos mucho mejores y más fuertes juntos”.

“Es el momento de intentar poner cordura desde ambos lados, sentarse a hablar y llegar a puntos de entendimiento”, puntualizó.

En tanto, Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, valoró el proceso independentista, indicando que “el pueblo de Cataluña ha demostrado un gran civismo”.

“Lo único que queremos, e imagino que todo el mundo y toda Europa lo sabe, es votar. Sólo queremos esto y estoy convencido de que las reacciones serán cívicas y positivas, y que el 1 de octubre, como ha dicho el presidente Carles Puigdemont, iremos todos con una papeleta a intentar votar”.

En 2015, uno de los primeros en referirse al tema fue el músico Dyango, quien afirmó: “Amo a España, porque me ha dado mucho, pero amo más a Cataluña”.

A estas reacciones también se ha sumado un texto firmado por cerca de 960 personas que buscan frenar los sufragios.

“Llamamos a no participar en esta convocatoria, que es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña”, dice el documento que incluye el apoyo del escritor Juan Marsé, la cineasta Isabel Coixet, la actriz Rosa María Sardá y el diseñador Javier Mariscal, todos ellos catalanes.

En esta lista también figuran los escritores Javier Cercas, Javier Marías, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rico e Ignacio Martínez de Pisón, los directores Fernando Colomo y José Luis Guerín, el cantante Miguel Ríos y la actriz Marisa Paredes, entre otros.