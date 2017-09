Bloque de gobierno adelanta inminente unión en segunda vuelta

Pese a los múltiples desencuentros entre las candidaturas de Alejandro Guillier y Carolina Goic, durante esta semana desde ambos lados hubo señales que apuntan a un eventual acuerdo en segunda vuelta.

El abanderado del pacto “Fuerza de Mayoría” reiteró este jueves su llamado a que las fuerzas progresistas de unan en torno al candidato que triunfe en el balotaje de noviembre, el que competirá con Sebastián Piñera.

Mientras, desde la falange, la senadora por Magallanes enfatizó que recién se sentarán a conversar para la segunda vuelta, donde espera que Alejandro Guillier la respalde.

En conversación con radio y Diario Universidad de Chile la diputada DC, Yasna Provoste se refirió a este escenario enfatizando que luego del 19 de noviembre, todas las fuerzas progresistas deben cuadrarse con la candidatura que enfrente al candidato de la derecha.

“Hemos señalado con toda claridad es que en esta etapa cada cual tiene su candidatura presidencial, pero lo que no cabe ninguna duda es que la noche del 19 de noviembre todos tenemos que ponernos tras el candidato o la candidata que le corresponde enfrentar a la oposición y en ese sentido, ellos reconocen y valoran que nosotros hemos tenido siempre una actitud de mayor unidad en la centro izquierda, yo he trabajado largo rato en la región como intendenta y gobernadora, y por lo tanto desde esa perspectiva ellos me conocen en que he sido siempre una persona que he trabajado transversalmente”.

Respecto de los temas que están en juego en la próxima elección presidencial, la ex ministra de Educación señaló que se enfrentarán dos formas de concebir la sociedad, una que representa la derecha, que se funda en el individualismo, mientras que la que propugna la centroizquierda está basada en la solidaridad y las transformaciones sociales.

“Nosotros esperamos y lo que está en juego es que si efectivamente tomamos y seguimos con las banderas de transformaciones en este país, si somos capaces de profundizar reformas que se requieren para generar más y mejores empleos, si somos capaces de mantener y de avanzar en aspectos que han sido tan vitales para ir generando un emparejamiento de la cancha como lo es la gratuidad en la educación”.

En tanto, en conversación con el programa “Política en Vivo” de Radio Universidad de Chile, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, señaló que el PS está abierto a lograr un entendimiento con las fuerzas progresistas de cara a una segunda vuelta presidencial, el cual incluya desde la DC hasta el Frente Amplio, con el objetivo de derrotar la opción de la derecha representada por Sebastián Piñera.

“Lo que puedo señalar es que el Partido Socialista va a hacer todo el esfuerzo necesario para cumplir el acuerdo suscrito, nos parece importante este entendimiento de carácter político-electoral y eso no obsta, por cierto, que también vamos a trabajar por construir puentes de entendimiento con otros partidos progresistas, particularmente con la DC en el marco de la segunda vuelta presidencial”.

Elizalde: “La decisión de la Dirección Nacional PS es apoyar a Lautaro Carmona”

Pese a la aparente unidad entre los partidos que apoyan a Alejandro Guillier, las colectividades deben resolver una situación que ha tensionado al bloque: El apoyo de la directiva regional del Partido Socialista de Atacama a la candidatura al Senado de Yasna Provoste, en lugar de respaldar la que Lautaro Carmona, quien pertenece al pacto.

Al respecto la parlamentaria DC agradeció el apoyo recibido tanto por los socialistas de Atacama como por otros partidos de centro izquierda en la región, pese a que estos respaldos provienen de colectividades que sustentan candidaturas presidenciales distintas, ya que reconocen su trabajo de largos años en la región.

Sin embargo, el líder el PS reiteró la decisión de la dirección nacional de apoyar a Lautaro Carmon y aseguró que continuarán con las negociaciones a nivel regional para que la colectividad se pliegue a la opción senatorial del actual diputado comunista.

“La decisión que ha adoptado la dirección nacional da cuenta de un apoyo a la candidatura de Lautaro Carmona porque además forma parte del impacto parlamentario en torno a la candidatura presidencial de Alejandro Guillier, porque las otras opciones que se han planteado corresponden a candidatos al Parlamento a otros candidatos presidenciales no al candidato presidencial del Partido Socialista, lo que se llama la alianza electoral la Fuerza de la Mayoría, así como nosotros vamos a honrar ese acuerdo y por cierto estamos conversando con todos los actores a nivel regional para efectos de trabajar entusiastamente por un triunfo de Lautaro Carmona en la próxima elección senatorial”.

El analista político y director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, planteó que el error de la directiva nacional del PS fue comprometer un acuerdo que, a todas luces, no había sido negociado con sus bases de Atacama, pero que no va a pasar a ser más que un impasse en una alianza política que se irá fortaleciendo con el tiempo entre el PS y el PC.

“El PS está intentando persuadir a sus bases en la Tercera Región, pero yo creo que solamente va a poder cumplir parcialmente con ese acuerdo que tomó lo que no es un buen debut para una relación que fue importante en la política chilena y que vamos a ver si hacia adelante lo sigue siendo, ya que son la izquierda histórica en Chile y ahora se bien se ven desafiados por nuevas izquierdas, este acuerdo creo que era el debut de una relación que se va a ir estrechando en el tiempo”.

Finalmente, el candidato presidencial que representa entre otros al PS y al PC, Alejandro Guillier, anunció este jueves que no intervendría en la controversia parlamentaria entre ambos partidos, ya que son ellos quienes deben asumir su responsabilidad en este problema.