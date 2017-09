Opiniones divididas por “veto” de Beatriz Sanchez a Sergio Melnick

“Beatriz Sánchez no va a programas del 13 porque validaría la presencia de ex ministro de Dictadura ¿A cuántos de ellos invitó a sus programas?”. Escribió vía twitter el diputado independiente (ex PPD) Pepe Auth, criticando los argumentos de la candidata del Frente Amplio al no asistir al programa “En Buen Chileno”.

Sánchez indicó vía redes sociales que la razón por la que no irá al programa es “valórica”. “En un país decente un miembro activo de la dictadura no puede tener esa pantalla”, escribió refiriéndose a Sergio Melnick, quien ejerció como ministro de Planificación durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Por su parte, Marco Enriquez Ominami, candidato a La Moneda por el Partido Progresista (PRO), calificó como un error el no asistir a un programa televisivo para debatir propuestas programáticas y manifestó que esta acción responde a una forma antigua de hacer política. “Melnick es de los fundadores de la Red y ella trabajó ahí. Hay una política un poco enredosa, porque transformar la indignación de los chilenos e confusión es un error y con esto ella está confundiendo a los chilenos”.

Desde el Frente Amplio respaldaron los argumentos esgrimidos porsu candidata. Andrés Fielbaum, de Izquierda Autónoma dijo que al no asistir al programa, Beatriz Sánchez ha impuesto “un estándar ético y una vara alta al resto de las candidaturas, manteniendo una senda que le devuelve la ética a la política chilena”.

Fielbaum reconoció que es posible que les reste en términos mediáticos, pero aseguró que el Frente Amplio “es un proyecto a largo plazo que debe mantener firme su identidad y los principios sobre los cuales se ha fundado”.

Carla Amtmann, de Nueva Democracia, también respaldó a Beatriz Sánchez. Sin embargo, indicó que es importante que las candidaturas aprovechen cada uno de los espacios comunicacionales, a pesar de que se critique la presencia de personeros que estuvieron involucrados en la dictadura.

“Hay que evaluar con responsabilidad lo que implica restarse de espacios que son de debate público nacional, sobre todo si son televisados. También se debe mirar desde una perspectiva crítica la inasistencia de espacios que son relevantes para la política nacional”, afirmó.

Mientras que Sergio Melnick escribió en redes sociales que “el pánico al debate debe haber sido muy grande” y agregó que la decisión de la candidata “no hace honor a su profesión de periodista, impone censura a priori y juzga sin ser jueza”.