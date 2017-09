Querellante en caso Corpesca: “La industria compró la Ley de Pesca”

P. López y C. Medrano |Viernes 22 de septiembre 2017 18:40 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada de manifestación en contra de la cuestionada ley de pesca. Esta vez la protesta fue protagonizada por un grupo de pescadores de Lebu, en la región del Biobío, lo que derivó en el corte de los accesos norte y sur a la ciudad.

Según señalaron los trabajadores, la acción fue una forma de protestar frente a las consecuencias que han sufrido a raíz de la controvertida legislación, a la cual se oponen tajantemente.

Paralelamente, la Fiscalía decidió investigar separadamente a los involucrados en la arista Asipes del caso Corpesca, para lo cual el Ministerio Público deberá precisar la identidad de los imputados en esa investigación y los delitos que se persigue.

La decisión fue valorada por el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, para quien es “una medida necesaria” separar las causas involucradas en esta indagación que se adentra en los pagos que realizaron empresas pesqueras a políticos durante la tramitación de la Ley de Pesca.

Dicha separación fue adoptada por la Fiscalía ante la cercanía del fin del plazo para investigar y a las diferencias que se presentan entre los hechos que involucran a las pesqueras del sur de nuestro país, con las del grupo Angelini.

Al respecto, Ramírez sostuvo que “era una medida necesaria porque de no adoptarse, eventualmente no tendría éxito la investigación de Asipes si siguiera bajo la misma línea de Corpesca” y agregó que “por la arista Asipes se han presentado querellas y todavía no hay formalizados”.

El abogado valoró además los avances que ha tenido la investigación los que han permitido acercarse a la verdad de los hechos “hay aspectos donde se ha avanzado bastante, hay una serie de incautaciones que se han hecho a pesqueras del sector sur. Quizá lo que ha faltado en esta investigación, es unir ese dinero directamente a los imputados que se están investigando”, señaló.

Asimismo, y a la luz de los antecedentes conocidos hasta ahora, Ramírez afirmó que se puede determinar que la Ley de Pesca nació bajo la corrupción “la industria pesquera compró la ley de pesca. Hay que decirlo con todas sus letras, nace de la corrupción (…) no hay que descartar que el día de mañana sean formalizados nuevos personeros en esta investigación”

Respecto de la separación de las causas, el fiscal a cargo de la investigación, Julio Contardo, afirmó que “se seguirán investigando los hechos que involucran a todos los imputados que no se encuentran formalizadas”.

Sobre esto, Matías Ramírez sostuvo que “en este caso queda de manifiesto la coordinación que existió entre las distintas empresas pesqueras y los parlamentarios, independiente del sector” y finalizó sosteniendo que “esperamos que la investigación determine, de forma definitiva, a los implicados en esta situación”.