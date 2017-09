Expertos critican propaganda xenófoba de Fulvio Rossi: “Es grave y un retroceso”

“No más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a delincuentes”, se lee en mayúsculas el texto que acompaña a la cara del senador Fulvio Rossi. Al otro costado, el lienzo impreso invita: “Vota por Dr. Fulvio Rossi”.

La propaganda hizo estallar las redes sociales, que se deshicieron en críticas al ex socialista. Rossi, increpado, no esperó para replicar. A través de su cuenta de Facebook declaró: “He recibido críticas y descalificaciones por decir que debemos hacernos cargo del ingreso ilegal al país. Eso no es xenofobia. Es lo que cualquier país debe hacer. Regular ingreso y establecer restricciones a quienes han cometido delitos graves en su país de origen. Tampoco es xenofobia tener mecanismos claros y eficientes de expulsión cuando un extranjero comete delitos graves en Chile. Quienes critican no conocen la realidad de Tarapacá y hablan desde la comodidad de su living!”.

Ante la defensa de Rossi de su campaña son varios los expertos, tanto en asuntos de migración como en comunicación política, que han salido a señalar que este tipo de publicidad es nocivo tanto para la candidatura como para la ciudadanía y su relación con los extranjeros.

Pero la comunicación política no es materia sencilla. Para los expertos en ella, considerar la propaganda hoy en día sin enmarcarla dentro del mundo digital es un error común. Es lo que afirma Cristián Leporati, director de la escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Según el académico este tipo de mensajes, que localmente podrían conllevar efectos positivos, ante los avances de la tecnología de la comunicación solo implican efectos negativos: “El efecto claramente es negativo. Generar polémica claramente es una crisis para el candidato. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque los candidatos siguen leyendo la propaganda desde un punto de vista analógico. Se olvidan que la comunicación es digital y es mucho más dinámica hoy que hace 15 años atrás. Piensan que si ponen algo en un lienzo, ese soporte no se va a retransmitir, regrabar o difundir en otros medios ajenos al que está inserto. Hoy por hoy los medios no son locales. Ni siquiera son nacionales. Lo que ves en un diario local de Antofagasta lo está viendo un mundo entero. Lo que se viralizó va a aparecer en Bolivia, Colombia, etc…”.

Luis Eduardo Thayer, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, cree que lo de Rossi es irresponsable en un contexto en el que se pretende avanzar hacia la integración y desestigmatización del migrante. Para el experto es evidente que el discurso de los políticos influye en la opinión de los ciudadanos y enumera los ejemplos de comunas, como Recoleta, Quilicura o Independencia, que han sido receptivas con la migración: “los liderazgos políticos, se ha demostrado, marcan corrientes de opinión. Si tienes un liderazgo político xenófobo y anti inmigrante, vas cohesionando a la gente en torno a esa idea. Si tienes un liderazgo político defensor de los derechos humanos de los migrantes y que apunta a reconocerlos, vas a generar alineamiento en torno a esa idea. Lo que hace Fulvio Rossi es gravísimo, porque la consecuencia de eso es una incitación directa a la xenofobia y al racismo, a temerle al extranjero y a despreciarlo”.

A juicio de Thayer, este episodio no se corresponde con los avances nacionalistas de otras latitudes del planeta: “se han instalado en muchos países europeos políticas que apuntan a restringir el acceso de los migrantes, pero son muy cuidadosas de plantear este tipo de discursos xenófobos en el espacio público. Este tipo de discursos, como el de Rossi, solo se presentan en casos de extrema derecha, como los movimientos fascistas o neonazi. Pero es un discurso acotado a un segmento específico, los más radicales. Acá se plantea de forma genérica y muy irresponsable. Hacerlo desde un partido socialista es incluso más inverosímil”.

La comunidad migrante, que viene luchando hace años por una ley de migraciones con enfoque en los derechos humanos y no en asuntos de seguridad nacional, también salió a manifestar sus reparos. Rodolfo Noriega, dirigente del Movimiento de Acción Migrante, cree que la asociación que se hace entre migración irregular y delincuencia es rebuscada y falaz: “las campañas basadas en discursos que relacionan la migración con delincuencia lo único que hacen es criminalizar a toda la migración. Eso alienta y genera un caldo de cultivo para la xenofobia y la discriminación generalizada. Genera situaciones de legitimidad, entre comillas, popular, de rechazo al migrante. Acá el tema es que se relaciona irregularidad migratoria con el tema de ilegalidad, que no es lo mismo, y con el tema de la delincuencia, que tampoco lo es”.

Según dice Noriega, la delincuencia es producto de la incapacidad de un Estado de poder atender las necesidades de su país. “Así se generan las bases para que nazca la delincuencia. Una persona delinque porque las circunstancias sociales determinan esa situación y porque hay factores que lo promueven”, concluye.