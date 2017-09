Abraham Magendzo: “No existe preparación para formar ciudadanos con pensamiento crítico”

En el programa Semáforo de nuestra emisora el Premio Nacional de Educación 2017, abordó la realidad que viven hoy los profesores, y analizó distintos temas que están en el debate nacional. Además el académico cuestionó la formación que entregan algunos docentes: "los profesores no están preparados, capacitados para enseñar las controversias, están aptos para enseñar linealmente el conocimiento" aseguró.

“La educación impartida no debe ser lineal, sacada como si fuera de un manual, debe tratar temas controversiales, centrales para el desarrollo de la nación”. Así se refirió el Premio Nacional de Educación 2017, Abraham Magendzo, a la forma y los contenidos que se deben instruir en los colegios.

Para el profesor de Estado y Orientador Educacional de la Universidad de Chile, las escuelas entregan una sola mirada o evitan polemizar con temas como por ejemplo, el aborto o el crecimiento económico versus respeto por el medio ambiente.

Abraham Magendzo advirtió que existe un miedo generalizado de colegios y profesores a impartir este tipo de materias, ya que tienen temor a que sean estigmatizados con alguna tendencia política, lo que da cuenta además, de que no existe una preparación del docente para formar ciudadanos con pensamiento crítico.

”El 50% de los profesores evita pasar temas de discusión actual, y lo evitan porque dicen que los van a tratar de comunistas o alguna otra tendencia, el otro 50% que no la evita, la enseña de manera muy rudimentaria. Los profesores no están preparados, capacitados para enseñar las controversias, están aptos para enseñar linealmente el conocimiento, pero al tensionar el conocimiento, existe miedo”, argumentó.

Para el Premio Nacional de Educación, pese a todas las dificultades, se está avanzando en materia educacional en el país. En cuanto a la gratuidad, Abraham Magendzo, se manifestó contrario al lucro e indicó que la gente aún no toma conciencia de la responsabilidad que el Estado tiene para formar ciudadanos mejores y justos.

“A mi parecer, en el país no se entiende bien el sentido profundo de la gratuidad, la significancia de esto es decirle a niños, jóvenes, a sus familias, mire, el Estado, la sociedad, les va a entregar educación para que ustedes sean ciudadanos que aporten el día de mañana, y lo que hay que cobrar aquí es eso mismo, que sean ciudadanos mejores y más justos, de eso se trata”, subrayó.

Respecto del actual proyecto sobre desmunicipalización que es revisado por una comisión mixta en el Congreso, el académico indicó que es imperioso que el Estado, a través de los nuevos Servicios Locales, tome el control de la Educación Pública en el país. Según Magendzo, los municipios no tienen, ni tendrán la capacidad de administrar el sistema, ya que la municipalización fue una decisión netamente política, emanada en tiempos de dictadura.

“Las municipalidades han demostrado que no tienen dedos para el piano, y no los tienen porque tener, no son ministerios de educación, entonces probar una iniciativa, hacer un ensayo en Chile y entregar a localidades, donde participe toda la ciudadanía, es un paso muy importante, hay que experimentar, porque nuestra cultura es demasiado cerrada”, aseveró.

Abraham Magendzo agregó que los municipios y el Estado, no han tomado conocimiento de lo que significa no tener deudas financieras con los profesores. Precisó que docentes bien pagados y laborando a gusto, significa mejor educación y alto desarrollo humano para el país.

“Todo lo que se haga para beneficiar a los profesores, para valorar su trabajo, va en beneficio de una educación de calidad, pero si usted a los profesores no les resuelve sus deudas, no los valora, no los prioriza, como en otros países, aquí los profesores son tratados como si fueran de tercera categoría, como mejoramos la labor docente de esa manera”, recalcó.

En sus más de 40 años de trayectoria, Abraham Magendzo se ha desarrollado en temas relacionados con los Derechos Humanos, convivencia escolar y educación cívica.

Actualmente, el premiado investigador se desempeña como director del Doctorado en Educación en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, coordinador de la cátedra Unesco de Educación en Derechos Humanos y, desde el 2015, integra el consejo consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).