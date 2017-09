Ediciones Radio U. de Chile presenta libro con cartas que sobrevivieron a la dictadura

Ediciones Radio Universidad de Chile presentará este martes un nuevo título, Amor subversivo, epistolario testimonial 1973-2017 de la periodista Myriam Carmen Pinto Moreno.

Este volumen fue publicado por primera vez en 1988 por Editorial Emisión. Entonces, el texto reunió 62 cartas escritas por víctimas de la dictadura, sin embargo, en esta nueva ocasión, el ejemplar reúne 80 escritos, entre los que destacan textos de Víctor Jara, Litre Quiroga y Jorge Peña Hen, entre otros.

“Aquí estamos en presencia de lo que podríamos decir cartas sobrevivientes. Entonces, yo diría que la gran lección de esto es que hay aquí una memoria que se va construyendo, que no va desde la estadística, que no está desde la denuncia, sino desde los efectos. Aquí está la dimensión de la represión”, indicó la autora en conversación con Radioanálisis.

“Aquí hay relatos que dan cuenta de violaciones a los DDHH, el exilio, cartas de agradecimiento de solidaridad, pero, por otro lado, en estas cartas está también toda una dimensión de amor. Entonces, está la parte humana”, agregó la periodista, quien además durante la dictadura trabajó en Radio Chilena a la vez que colaboró con revista Análisis y el diario Fortín Mapocho .

Por otra parte, la comunicadora señaló que este libro permite volver a mirar el pasado. Esto, para que no se reiteren las violaciones a los DDHH cometidas luego del 11 de septiembre de 1973: “Durante la transición el país entero estaba volcado hacia el futuro, hacia cómo se iba a conformar esta ansiada democracia y muchos creían que no había que mirar más hacia atrás en circunstancias de que este pasado no puede volver a repetirse”.

Amor subversivo, epistolario testimonial 1973-2017 será presentado este martes a las 19:00 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia).

El texto será comentado por Marcia Scantlebury, integrante del Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y Luis Schwaner, presidente del Colegio de Periodistas de Chile.

La entrada es gratuita. Al finalizar la actividad se ofrecerá un vino de honor.