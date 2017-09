Educación y Salud: Las exigencias de la sociedad civil para presupuesto 2018

Educación y Salud son las áreas prioritarias en las que se enfocará el Presupuesto 2018, de acuerdo a lo adelantado este lunes por el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y en momentos en que, a su juicio, ya estaríamos entrando en una etapa de reactivación de la economía.

El secretario de Estado aseguró que el crecimiento del 3,2 por ciento de las ventas del comercio en agosto, auguran un buen panorama para el futuro a mediano y largo plazo de la economía nacional, aunque advirtió que es resorte del sector privado hacer los esfuerzos para mantener esta reactivación económica, y no del gobierno.

“Hoy día salió una nueva cifra, las ventas del comercio, y claramente con esta primavera la reactivación llegó, ya hay pocas dudas, todo apunta en el mismo sentido, lo que sin duda nos llena de satisfacción por la situación del empleo y de las perspectivas de la familia chilena. En ese contexto, lo que nosotros estamos planteando y aunque nos estamos quedando cortos respecto al sector privado, es que ya la economía en el año 2018 podría crecer del orden de tres por ciento, aunque nos estamos quedando algo cortos”.

Si bien, el economista de la Universidad de Santiago (USACh) Víctor Salas, coincidió con las proyecciones sobre el mejoramiento del escenario económico nacional e internacional, es sólo la constatación del recuperamiento de la tasa de crecimiento después de tiempos muy negativos para la economía nacional.

Además, el académico de la USACh señaló que cuando el ministro Eyzaguirre hace énfasis en que es el sector privado quien tiene que acometer el esfuerzo de sostener la reactivación, es un anuncio implícito respecto de que el Presupuesto 2018 no implicará un desembolso mayor de gasto público.

“(Eyzaguirre) Está diciendo ‘nosotros no nos vamos a hacer cargo de darle un envión al crecimiento, y da una mensaje desde el punto de vista de la relación entre el sector productivo empresarial y el Estado, de tal manera que se rompan las últimas cadenas de pesimismo respecto de la inversión, y los productores o empresarios, comiencen a hacer crecer sus negocios, sus inversiones en el país”.

Respecto de las prioridades definidas desde el Ministerio de Hacienda en materia presupuestaria para el próximo año, en lo relacionado con Educación, el rector de la Universidad de Antofagasta y vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), Luis Loyola, espera que el Presupuesto 2018, efectivamente, “tenga un reajuste importante en el ámbito de educación”.

En este sentido, el rector Loyola planteó que es necesario que, en medio de la tramitación de la Reforma a las Universidades Estatales, se gestionen los recursos necesarios para financiar este proyecto, ya que hasta ahora, desde el CUECh plantean que no existe claridad sobre este punto.

“Y ese es uno de los aspectos en los cuales no ha habido innovación en las indicaciones sustitutivas que se han presentado al proyecto inicial con respecto al financiamiento en la educación superior, entonces si se está pensando en un incremento en el presupuesto a nivel nacional, es importante que considere que las universidades del Estado no pueden seguir subsistiendo con el aporte basal que hoy día tienen”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Esteban Maturana, sostuvo que los mensajes que ha enviado el Ejecutivo en materia de presupuesto para la salud municipal, “no han sido para nada auspiciosos”, y por el contrario tienden a generar preocupación en el 80 por ciento de la población que se atiende en el sistema público.

“Hay un déficit en atención primaria per cápita que supera la barrera de los 7 mil pesos y apenas vamos a llegar a los 6 mil pesos este año, y gracias a un acuerdo con nosotros porque si no todavía estaríamos por debajo de los 6 mil. Si a eso sumamos el déficit hospitalario de 200 mil millones de pesos y más, si a eso le añadimos la obligación del Gobierno de comprar en las clínicas privadas más de mil millones de dólares cada año para hacer cosas que no podemos hacer nosotros porque no nos dan los recursos, el panorama para la salud pública es desalentador”.

Recordemos que el 30 de septiembre es la fecha tope para que el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto con el Presupuesto 2018 -el que se anticipa tendrá un incremento de 3 por ciento respecto del año anterior-, el que se discutirá en pleno período de campañas y elecciones presidenciales y parlamentarias.