Vivian Lavín recibe premio de la Academia Chilena de la Lengua

La Academia Chilena de la Lengua realizó este lunes una sesión solemne en que la periodista Vivian Lavín, conductora del programa Vuelan las Plumas, de Radio Universidad de Chile, recibió el Premio Alejandro Silva de la Fuente.

La ceremonia, encabezada por el presidente de la entidad, Alfredo Matus Olivier, se realizó en la sede del Instituto de Chile y contempló también la entrega de los premios Academia, Alonso de Ercilla y Doctor Rodolfo Oroz.

Abraham Santibáñez, presidente de la comisión de periodismo de la academia, explicó en su intervención que el Premio Alejandro Silva de la Fuente se entrega a periodistas que destacan por el buen uso de la lengua en su labor y señaló que “siempre han sido periodistas cuyo buen manejo del castellano no se pone en duda”.

En esa línea, el Premio Nacional de Periodismo destacó a Vivian Lavín como conductora de Vuelan las Plumas, autora de diferentes libros, participante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y miembro del Observatorio del Libro y la Lectura, entre otras instancias. “La comisión encargada de discernir este premio tomó esta decisión en forma unánime y las razones son múltiples”, indicó.

“Quiero insistir en que en su labor periodística, Vivian ha mostrado con creces su buen manejo de nuestro idioma y también ha estado interesada permanentemente en las labores de la Academia Chilena de la Lengua. Paralelamente, como me consta, es una profesional preocupada de estos aspectos que nos parecen cruciales: leer, escribir y gozar con ello”, agregó.

Luego de la entrega del premio, Vivian Lavín agradeció a este medio y dijo que “cuando la Academia Chilena de la Lengua reconoce a una profesional que ha hecho su carrera en la Radio Universidad de Chile, es porque esto es un esfuerzo colectivo. No me reconoce a mí solamente, sino que a todos los que hemos trabajado allí, por ser una radio pública con una vocación cultural que es absolutamente elocuente. Me siento feliz y lo comparto con todos mis compañeros de labores”.

Asimismo, la conductora de Vuelan las Plumas sostuvo que el trabajo que deben desarrollar los periodistas “es difícil en cuanto tiene que haber un esfuerzo permanente por enriquecer el idioma, pero eso no puede ser a la fuerza, no puede ser impostado. Tiene que ser desde un castellano que se escuche en la calle, pero que sea el castellano de siempre, no necesariamente con los neologismos que a veces nos agotan, nos dejan llenos de muletillas y nos imposibilitan expresarnos bien”.

“Desde el periodismo que yo desarrollo, siempre he querido ampliar mi mirada y sobre todo acoger aquello que esta lava volcánica de los acontecimientos va dejando de lado, este esfuerzo por traer a la primera página nuestro interés y compartir con otros lo que se va perdiendo, pero que no por eso tiene menos valor. Allí está la riqueza de este idioma que tiene que enriquecerse siempre de manera permanente”, concluyó.

La sesión contempló también la entrega del Premio Academia para Marcelo Rioseco, por su libro La vida doméstica; el Premio Alonso de Ercilla para la Biblioteca Pública Digital, representada por su coordinadora, Florencia García; y el Premio Doctor Rodolfo Oroz para el Diccionario mapudungun-español español-mapudungun, recibido por la directora de ese proyecto, Belén Villena.