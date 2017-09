Navarro: “Todos los parlamentarios del Biobío recibieron aportes de las pesqueras”

“No habrá paz en la Araucanía hasta que no se aborde el problema de fondo, que es la usurpación, el robo, que sufrió el pueblo Mapuche de sus tierras”, afirmó el candidato presidencial de PAIS, Alejandro Navarro, respecto del conflicto que se vive en el sur de Chile.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador por la región del Biobío, se refirió a la detención de ocho comuneros Mapuche el fin de semana y a la huelga de hambre que otros integrantes de esta etnia emprendieron hace más de cien días.

Al respecto el parlamentario aseguró que en la Araucanía no se están respetando las garantías del pueblo Mapuche y planteó que las detenciones se deben a presiones ejercidas por el gobierno a causa del conflicto con los camioneros.

En otras materias, planteó la nacionalización del litio y descartó, por el momento, estudiar un pacto de segunda vuelta en la elección presidencial.

¿Cómo ha ido la campaña senador porque una de las cosas que se han discutido en las últimas semanas es la relación entre lo que dicen las encuestas y la realidad?

En materia de encuestas tenemos una desregulación, una encuesta que es tomada en el Paseo Ahumada en Santiago, donde son consultadas 300 personas, pretende señalar cómo piensan y cuál es la intención en todo Chile, esa es la encuesta Cadem, que tiene una metodología muy cuestionable, sin embargo es lo que hay. Si la encuesta se tomara en Concepción Navarro marcaría diez puntos y dirían que no es representativa. Pero más allá de eso, estamos preocupados de desarrollar la campaña y acercándonos a la gente, queremos recorrer Puerto Montt y Chiloé, elegimos el sur de Chile y por tanto estamos desarrollando la campaña, nos quedan pocos días sobre todo considerando que habrán días en que estaré en el Parlamento porque no abandonaré mi trabajo legislativo.

¿Por qué Chile necesita la candidatura de Alejandro Navarro?

Antes una pequeña referencia a la CEP, es una encuesta rara porque dice que Piñera puntea en las encuestas, pero también dice que es el político más honesto de Chile y eso provoca una disonancia fuerte. Respecto de tu pregunta, he llegado a la convicción después de una larga trayectoria política, y siendo también un trabajador toda mi vida, donde aprendí que la universidad de la vida, esa que viven los trabajadores, a veces te enseña mucho más que la universidad tradicional y tengo la convicción que Chile tiene un camino de crecimiento, pero su problema ya no es la extrema pobreza, sino que la extrema riqueza. Queremos establecer un cuestionamiento al modelo estableciendo un rol más activo del Estado y más regulador en materia de abusos. Soy uno de los inconformistas que cree que Chile puede ser un país mejor, que te valore por lo que eres y no por lo que tienes.

¿Eso no lo representa ninguna candidatura?, se lo pregunto por la dispersión de la Izquierda.

La dispersión de las izquierdas en América Latina y de las derechas en América Latina es real, en Chile tenemos una dispersión en la Izquierda y me siento extremadamente tranquilo porque en 2009 levantamos una candidatura presidencial, llegamos a marcar 3 puntos en las encuestas y al final nos decidimos a apoyar a Marco Enríquez. Hoy le dijimos al Frente Amplio, fuimos parte de su formación y durante seis meses trabajamos la idea de conformar un frente amplio y luego se nos dijo que no podíamos ser candidatos. Hubo un veto de Gabriel Boric, lo encuentro legítimo, pero no lo comparto. No nos dejaron participar de la primaria y esa es la izquierda que tenemos.

¿Eso quiere decir que la izquierda que representa el Frente Amplio, que es una generación nueva, habría incurrido en las mismas prácticas sectarias del pasado?

Así es, eso fue un veto, exactamente con este mismo lenguaje, ¿es un veto por defender a los pescadores? ¿Por no haber estado involucrado en actos de corrupción?, “no, Navarro puede ganar la primaria y no queremos que él conduzca este proceso”, la hegemonía se hace con la ciudadanía y lamentablemente se cayó en esa práctica del veto. Espero que luego de la elección la izquierda se pese y veamos cómo enfrentamos esta idea de querer cambiar chile.

Esta idea de generar un acuerdo en la segunda vuelta, ¿cómo la ve?

Se ha planteado hacer esto ahora, yo creo que es prematuro, hay que pelear por pasar a segunda vuelta, lo que tengo claro es que nunca apoyaremos a Piñera, pero te quiero anticipar, ¿cómo apoyar a un candidato que dice que no terminará con las AFP como Alejandro Guillier? Pero ahora no quiero meterme en eso, estamos concentrados en la campaña, pero encuentro complejo que haya un candidato del continuismo, como Guillier, que diga que no cambiará las AFP.

¿Cómo se implementa la nueva Constitución?

Hay que señalar que la Constitución del 80 está agotada. Esta monarquía presidencial, con este feudalismo municipal, está agotado. No hay plebiscitos, no hay referéndum revocatorio, esta es una Constitución que no permite la libre participación ciudadana, y consagra el derecho de la propiedad por sobre los derechos. Cuando dijimos esto en el Partido Socialista hace años pensaron que estábamos fumando opio.

¿Asamblea Constituyente al principio del gobierno?

Se necesita una reforma constitucional que establezca el plebiscito para poder votar el artículo de modificación constitucional que introduzca la Asamblea Nacional Constituyente.

Usted no está de acuerdo con que sea el próximo Congreso Nacional el que tome la decisión.

En absoluto, algunos querían que este Congreso, un Congreso que tiene una génesis cuestionable, pero el Congreso no puede reemplazar al poder ciudadano, en una tarea fundamental como construir la primera Constitución hecha por los chilenos.

¿Nacionalizar el litio?

Así es, la oportunidad histórica para Chile es no repetir la desnacionalización del cobre que consiguió Salvador Allende con el apoyo transversal del Parlamento.

Algún otro recurso porque conceptualmente no hay ninguna diferencia entre el litio, el cobre, el agua, los peces, los terrenos forestales, etc.

Tenemos algunas diferencias, el litio no está explotado en Chile. Ponce Lerou tiene los días contados, él ha usurpado territorio con la excusa de proteger la propiedad de Corfo. Chile puede generar baterías de litio e incluso automóviles eléctricos, se necesita generar un proceso de industrialización, estimular la investigación y el desarrollo. No nos puede pasar lo mismo que con el cobre, el litio es el evento del futuro y eso requiere una reforma constitucional para desprivatizar el litio concesionado y luego un proceso de industrialización que requiere que el Estado pueda ejercer el rol de participación institucional y eso requiere de otra reforma constitucional, porque hoy se prohibió al Estado iniciar empresas.

¿Qué es lo que haría el presidente Navarro con la Ley de Pesca?

Primero es una ley espuria, corrupta, que consagró los derechos del mar para las siete familias, lo que es una verdad. Se legisló para concentrar las concesiones renovables, casi automáticamente, en 20 años a las siete familias. Vamos a cambiar la Ley de Pesca, habrá un debate nacional para establecer como será y que se devuelva la potestad de los recursos naturales.

¿Y ese debate cuánto va a durar? Porque llevamos años haciéndolo.

Está hecho, mi pregunta es cuántos diputados van a apoyar el cambio. Hay algunos que dicen que están a favor de eso pero recibieron entre 90 millones y 80 millones de pesos en aportes de las pesqueras. Lo negaron, me expulsaron de la vicepresidencia del Senado cuando dije eso y resultó ser cierto. Todos los parlamentarios del Biobío recibieron aportes.

Todo acto de corrupción es grave pero uno dice en el punto de partida, es comprensible que los parlamentarios de derecha votarán en contra por una postura ideológica.

Espero que el Congreso traiga aire fresco, no se requiere mayoría calificada, mayoría simple, creo que entre quienes han dicho en su discurso que están por el cambio tendrán esos votos. La gente tiene que convertirse en un contralor respecto de que los parlamentarios cumplan su palabra y sino serán castigados y si tuviéramos referéndum revocatorio sería maravilloso porque al que te traiciona tú lo puedes sacar de la misma manera que lo elegiste.

¿Cuál es su opinión respecto de los últimos hechos acaecidos en la Araucanía?

Estuve en la cárcel de Temuco ayer. Estuve con el lonko Tralcal, con los tres hermanos Trongol y vi a uno de ellos en extrema condición de salud. Han bajado 23 kilos, están con tercianas, hubo que repetir varias veces porqué estuve ahí, es un momento complejo y me preocupa porque la toma de decisiones en ese estado es compleja. Benito Trongol tomó la decisión de ir a huelga seca, me dicen que su estado de salud empeoró y este es un reflejo del tema de fondo. La operación Trauko terminó con Hugo Melinao en plena libertad e inocente. Lo han sometido al vejamen de estar encarcelado para decirle que luego es inocente. Van 64 detenidos mapuche que luego son dejados en libertad porque son inocentes.

¿Eso es culpa de la policía?

El fiscal, el fiscal los detiene hace un año cuatro meses.

¿Pero es un problema del fiscal, de la policía, del poder político?

Hay prisión política.

Pero si usted me dice que hay prisión política quiere decir que en Chile no hay separación entre los poderes del Estado.

Los fiscales son permeables a la presión, los camioneros han amenazado con un paro nacional, el gobierno ha estado muy preocupado, la Presidenta terminó aplicando la ley antiterrorista y en la operación huracán también. Esa figura penal se aplicó al lonko Pascual Pichun y la Corte Interamericana obligó a Chile a revertir la sentencia y probar eso es muy complejo. El gobierno quiere dar golpes publicitarios y la fiscalía se está prestando a un juego peligroso respecto del polvorín que hay en la Araucanía.

¿Lo que usted está diciendo es que el gobierno ha presionado a la fiscalía y que a su vez el gobierno actúa presionado por los camioneros?

Absolutamente, tengo convicción sobre eso. La negociación no la conozco, los camioneros llamaron a un paro nacional y en el inconsciente colectivo eso suena a Golpe de Estado, a crisis global.

¿En esa mesa donde el subsecretario Aleuy distendió el paro usted me dice que ahí se planeó esto?

Que no se entienda que estoy defendiendo la violencia, los delitos tienen que ser investigados, lo que me causa indignación es que nadie hable del tema de fondo, del robo, de la usurpación de tierras y no habrá paz si no se devuelven las tierras. Las forestales tienen esta defensa sacrosanta de su derecho a propiedad. Queremos llegar a un acuerdo con las forestales, pero eso da por entendido que deben retroceder. Se habla del robo de madera, de los camiones, de la violencia rural y nadie habla del robo de tierra a las comunidades que es el origen de todo esto. Los niños de Temucuicui, que han sufrido allanamientos desde su niñez, hoy ya mayores son activistas completos de la causa mapuche y yo los comprendo y los respaldo.