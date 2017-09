Presidente de alcaldes mapuches: “Aleuy va a Argentina para dar una señal a los empresarios”

La Operación Huracán terminó con ocho comuneros mapuche detenidos y formalizados por asociación ilícita de carácter terrorista. En medio de la tormenta de polvo levantada por el procedimiento impulsado por la policía, Mahmud Aleuy viajará a Argentina para sostener una reunión de coordinación con la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich.

Con alrededor de 30 teléfonos celulares siendo periciados, la exposición de mensajes que vincularían a los comuneros con la quema de camiones, con la posibilidad de que exista tráfico de armas en la región y con el rastreo de posibles financistas, el caso de la Operación Huracán tiene convulsionada a la región.

En ese contexto, en Radio y Diario Universidad de Chile conversamos con Juan Carlos Reinao, presidente de los alcaldes mapuche y alcalde de Renaico.

¿Qué le parece todo esto de la Operación Huracán?

La región de La Araucanía está bastante enrarecida. Hay una inestabilidad regional y política. También se ve como un nicho para generar prensa. Nosotros nos sentimos usados, hay una sensación de incomodidad al interior de las comunidades, de las micros. Sentimos que todo el mundo opina, sobre todo gente de Santiago, sobre la Araucanía. Nos parece extraño y doloroso. Estamos pasando por una situación de estigma de que porque somos mapuche, somos terroristas. La Operación Huracán se parece mucho a la Operación Tauro, de extracción de armas, que terminó con Melinao en la cárcel 8 meses. Salió libre ayer, sin culpas, absuelto absolutamente. Y eso, ¿quién lo paga lo que ocurrió?

En La Araucanía se vive con mucha tranquilidad. Nuestra gente está trabajando todos los días. La Operación Huracán es muy similar a lo que ha pasado en otras operaciones durante los últimos 20 años. Hay una serie de procesos sin pruebas. Se genera una imagen de represión para dar la impresión de que se está haciendo algo. Acá hay un problema de fondo, que es un problema de tierras.

Usted mencionó que se sentían usados, ¿por quién y para qué?

Por el proceso político que se está dando. Por los políticos que están hablando sobre la región La Araucanía. Políticos que van a la television a hablar de la región que no han venido a la Araucanía, excepto de vacaciones.

¿Quiénes?

Es doloroso lo que comenta el diputado Silber. Uno como mapuche se siente mal. Cuando empiezan a hablar de los mapuche es como si hoy gracias a esta operación los mapuche estuviesen aniquilados. Felipe Kast es candidato a senador y no sé cuál es el interés si nunca ha venido acá.

En lo relativo a los últimos días, ¿usted considera que es un avance investigativo o es una operación política?

Es una operación política. Creemos que la fiscalía es la que tiene que investigar, pero que se ajuste a los plazos. No podemos tener mapuche 8 meses presos. El caso de los huelguistas, un año 4 meses. Las quemas y todos los hechos no deben ocurrir. Estamos conscientes, pero esa no es la discusión. La discusión es que no se les lleva a juicio hace un año y medio presos. Eso es lo complicado. Si al momento de la detención tienen todas las pruebas, ¿por qué pasan tanto tiempo sin que los lleven a juicio?

¿Hay en este tema una falta de conocimiento del Gobierno respecto de lo que sucede en la región? ¿Cómo se pasa del “nuevo trato” a la Operación Huracán? En particular le pregunto por las autoridades del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior es un bonito representante del Estado, pero está gobernado por personas. Yo creo que Michelle Bachelet tuvo muy buenas intenciones, su trato con los mapuche en el programa era ejemplar, a nosotros nos gustaba. Y el 21 de mayo pidió perdón por los errores con el pueblo mapuche, eso también nos gustó. Ellos siempre nos han pedido diálogo, pero cuando las familias de los huelguistas quieren conversar con la presidenta, el panorama es complejo porque hoy día el Ministerio del Interior no genera políticas de acercamiento con el pueblo mapuche, solo ha generado represión para anular dirigentes mapuche, obedeciendo al modelo económico y para extraer las riquezas de la IX región. Todo eso está avalado por el Ministerio del Interior para salir bien en 4 meses. La visita de Aleuy a Argentina es una medida comunicacional. El tráfico de armas se da más en Iquique, en Santiago con el narcotráfico. Se hace todo esto con el propósito de generar un estigma sobre el pueblo mapuche. A nosotros no nos gusta la violencia. Somos sumisos y por eso nos pasan la aplanadora por encima. Por eso nos tratan como nos tratan, no nos gustan ni las peleas ni los medios de comunicación, por eso nos tienen sometidos.

Usted no cree en el tráfico de armas.

Eso se lo dejaré a las policías. Si ha ocurrido, ellos lo decidirán, no una autoridad política.

¿Usted por qué cree que Aleuy hace esto?

Para dar una señal a los empresarios que están operando de manera impune.

¿Entonces el subsecreatiro Aleuy fue a Argentina para dar una señal a los empresarios?

Efectivamente. Hay muchos grupos mapuche que han pedido hablar con él y él se ha negado a hablar con todos. Parece que se le olvidó que en el golpe militar también lo trataron mal. Tiene una memoria a corto plazo. Nosotros no estamos en contra de que se investigue, que se aclaren todas las dudas que existen. El problema es que parece que anda obedeciendo a otro tipo de acciones, y no por el beneficio del país. El conflicto mapuche no es un tema de La Araucanía, es un problema de Chile. Quizás vamos a terminar todos peleados y en eso ha contribuido mucho el subsecretario, porque nunca se ha sentado con los mapuche, y siempre ha hablado de diálogo. Eso nos molesta. Estamos cansados de que nos maltraten en los medios.

El Gobierno no ha tenido dialogo político en la región entonces.

No.

Y la mesa de dialogo entonces, ¿qué es?

Durante los últimos años ha habido muchas mesas de dialogo. Pero veamos que va a pasar con esta mesa de dialogo.