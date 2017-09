Artistas por La Araucanía: La relación del Estado con los mapuches es vergonzosa

Nona Fernández, Claudia Huaiquimilla, Horacio Salinas y Malaimagen conversaron con Radio y Diario U. de Chile respecto de la situación del pueblo mapuche en La Araucanía. En este sentido, los cuatro exponentes del arte nacional se manifestaron contrarios a la aplicación de la Ley Antiterrorista al mismo tiempo que afirmaron que "no puede ser que los comuneros tengan que poner en riesgo sus propias vidas para poder llegar a un acuerdo".

Este jueves se cumplieron 114 días desde que Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Benito y Ariel Trangol iniciaron una huelga de hambre.

Desde el Gobierno, el pasado miércoles, ya informaron que modificarán las medidas cautelares de prisión de estos cuatro comuneros, sin embargo, la situación ha llegado a tal punto, que esta tarde Benito Trangol fue trasladado de urgencia al Hospital de Imperial en La Araucanía.

Frente a ello, distintos artistas, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, expresaron su opinión respecto de la situación de las comunidades en la zona:

Guillermo Galindo, Malaimagen:

La relación del Estado chileno con el pueblo mapuche, históricamente, ha sido vergonzosa. No puede ser que los comuneros tengan que poner en riesgo sus propias vidas para poder llegar a un acuerdo. Además, la Ley Antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche. Esta situación no puede seguir y, lamentablemente, los dos gobiernos de Bachelet van a pasar a la historia como las administraciones que tuvieron tratos vejatorios contra el pueblo mapuche.

Horacio Salinas, Inti Illimani:

Soy oriundo de La Araucanía. Allí viví mi infancia y sé la vida de atropellos que ha tenido nuestro pueblo mapuche. Espero que haya mucha sabiduría de parte del Estado para buscar una solución para frenar este problema ancestral de discriminación y desconsideración.

Además, la huelga de hambre es un signo de incomprensión. Si se llegó a esto es porque no hay capacidad de ver mejor lo que pasa en estas comunidades. Hay que llamar a las partes a dialogar, a buscar una solución.

Claudia Huaiquimilla, directora de Mala Junta:

Esto es injusto, doloroso y terrible para mí. Aquí no se está luchando solamente por el territorio. Esta es nuestra madre y todos le pertenecemos a ella. Además, los comuneros no están haciendo la huelga sólo por ellos, por su causa, sino que por todos los otros que nos podemos ver en riesgo de caer simplemente por ser mapuches. Su sacrificio es por todos los otros mapuches que podemos ser sometidos a un juicio injusto. Aquí lo que se está pidiendo es la igualdad ante la ley, que no se aplique una Ley Antiterrorista que permite testigos sin rostros y pruebas absurdas. Aquí se está exigiendo algo que apela a los Derechos Humanos.

Nona Fernández:

Debemos reflexionar sobre quién genera la violencia. Hablamos tanto y en los medios de comunicación nos están saturando de cómo el pueblo mapuche es un pueblo terrorista, porque queman camiones y luego los meten presos, pero cuál es el punto: ¿qué es lo que ellos están defendiendo?: su territorio.

Hay tanta inconsciencia histórica frente al hecho, hay tan poca reflexión sobre el tránsito histórico que se ha hecho sobre el pueblo mapuche, porque si pensamos ellos son los únicos dueños de esta tierra y el resto somos todos invasores.

Además, esto tiene que ver con un acto de violencia del Estado que debe parar. Acá, claramente lo que hay que hacer es evaluar la situación desde otro lugar, que no es mandando milicos a La Araucanía. Entonces, si pensamos que las forestales cuentan con Carabineros como guardias privados, es vergonzoso. Finalmente, este es un tema económico como todo en este país.