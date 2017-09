La campaña que insta a integrar los DDHH en los programas de gobierno

“Defiende lo humano”. Es el nombre de la campaña con la que Amnistía Internacional busca que los candidatos presidenciales asuman un compromiso público con los Derechos Humanos (DDHH), incorporándolos como uno de los ejes principales de sus programas de gobierno.

Desde la organización platearon siete temas prioritarios que esperan ver en las propuestas: Adoptar o fortalecer instituciones para la exigibilidad de todos los Derechos Humanos, implementar medidas para combatir la impunidad, proteger a los defensores de DDHH, garantizar y proteger los derechos de personas migrantes y refugiadas, garantizar la libertad de vivencia de género, la sexualidad y las relaciones de familia, también reconocer la dignidad y los derechos de los pueblos indígena y, finalmente, defender los derechos humanos en el contexto global.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señaló que si bien hay candidatos que dan respuesta a las inquietudes presentadas, hay temas que todavía no se manifiestan de forma pública dentro de los programas.

“Uno es lo relativo a la impunidad, que ha estado centrado en cierto debate contingente, pero no en una propuesta de largo plazo que apunte a la verdad, justicia, reparación y memoria. Es importante decir que la promesa del ‘nunca más’ implica que tampoco exista impunidad por las violaciones a los Derechos Humanos que se comentan en la actualidad como, por ejemplo, los reiterados y graves casos de violencia policial en diferentes contextos” afirmó.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), coincidió con lo planteado desde Amnistía Internacional, asegurando que hasta el momento solo dos candidatos se han acercado a consultarles sobre aquello, advirtiendo que hasta el momento ninguno les ha presentado una propuesta.

La directora de Amnistía Internacional Chile indicó que las amenazas a defensores de DDHH también es un tema que no se ha tratado, a pesar de que Chile tiene evidencia de amenazas a líderes como el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca.

Derechos migratorios

Entre las menciones que se hacen en los programas sobre las materias planteadas, destacó las referidas a la migración, donde enfatizó en la necesidad de modificar la legislación actual que data de 1975, cuya reforma se está discutiendo en el parlamento sin urgencia, por lo que posiblemente continúe su tramitación en un próximo gobierno.

Sobre este punto, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), encabezó una actividad en la que se expusieron las razones para que la ley sea modificada, entre estas que es la legislación más antigua del continente, que está hecha en dictadura que no se ajusta a los tiempos actuales y que prioriza la seguridad por sobre los DDHH.

Pablo Valenzuela, director del Servicio Jesuita para migrantes, comentó que si bien la migración ha sido abordada por los candidatos a La Moneda, es importante que en su discusión se consideren los tratados internacionales que Chile ha firmado.

“Está presente en la mayoría de los programas. Unos abrazan el enfoque de derechos y otros todavía utilizan este tema para encender los miedos infundados que hay en la población. Hay que recordar que nuestro país está comprometido con estándares internacionales de Derechos Humanos, por lo que hay que partir legislando desde ahí: reconociendo la dignidad de los migrantes”, sostuvo.

Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, Ana Piquer dijo que es preocupante que existan posiciones tan antagónicas entre los candidatos, quienes abordan estos temas de “manera muy controvertida y contradictoria”.

Camila Maturana, de la Corporación Humanas, comentó que dentro de obligaciones que el Estado ha asumido en esta materia está incluida la no discriminación tanto a la orientación sexual como a la identidad de género.

En esa línea, lamentó que el proyecto de ley de identidad de género lleve más de cuatro años en el parlamento y que no esté dentro de las prioridades de los aspirantes a La Moneda. “Los derechos de diversidad sexual y las garantías de no discriminación no parecen ocupar un lugar relevante en sus propuestas”.

En ese sentido, agregó que es urgente contar con una legislación que proteja estos derechos porque “las personas trans se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad para el ejercicio del conjunto de sus derechos humanos, principalmente la infancia trans que también debe ser contemplada en estas normativas”.

Desde Amnistía Internacional también se refirieron a los derechos de los pueblos indígenas, amparados principalmente en el Convenio 169 de la OIT. Sobre esto comentaron que el tema ha sido abordado principalmente de forma focalizada en el pueblo mapuche, donde les preocupa que la idea de combatir la violencia se utilice para violar derechos humanos.

Además, indicaron que es necesario que el Estado se “abstenga de utilizar la Ley Antiterrorista en conexión con la protesta social mapuche, y avance hacia una necesaria reforma a la actual legislación”.

Según lo explicado por el organismo, dicha normativa ha sido cuestionada internacionalmente por no ajustarse a un debido proceso, mediante la extensión de la prisión preventiva y el uso de testigos sin rostros como prueba fundamental en la investigación.