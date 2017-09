Pactos de silencio en las FFAA

Señor Director:

En reiteradas ocasiones he sido careado con torturadores de la FACH (General Orlando Gutiérrez, Comandantes Edgar Ceballos, Ramón Cáceres, General Fernando Matthei, Hernán Gabrielli), todos niegan su participación o haber torturado a los prisioneros de la FACH que pasamos por La Academia de Guerra Aérea. Sin embrago hay un gran numero de oficiales y suboficiales que hemos identificados a cada uno de ellos en su merito de participación.

Pactos de silencio existen y la justicia ha sido incapaz de abrir juicios contra el comandante López por ejemplo, quien dirigió el ataque a la Moneda y en su declaración estableció que se había comprometido de no denunciarse mutuamente y el juez dejo el caso hasta ese punto. Me pregunto que clase de sistema judicial cierra un proceso contra un individuo que se declara autor de un delito de la envergadura de atacar la Moneda con la intención clara de asesinar al presidente de la república y no es remitido a la cárcel por negar justicia.

Ahora aparecen un Ministro del Interior y Ministro de Defensa y otros políticos que aceptan públicamente y creen que las FFAA no tiene información sobre los delitos que se han cometido. Me atrevo a pensar que existe una carencia de valor político para enfrentar estas situaciones y de este modo creerle a los mandos actuales que no existe información al respecto.