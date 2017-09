Alain Johannes y su banda llegan a Matucana 100

Alain Johannes volverá a Chile en los próximos días, para hacer un concierto el miércoles 18 de octubre en el teatro principal de Matucana 100.

Esa noche, se presentará junto a los hermanos Cote (Lucybell, De Kiruza) y Felo Foncea (De Kiruza, Los Tetas), con quienes ha formado un trío que ya en junio pasado hizo conciertos en el Bar Loreto y el Teatro IF, de Santiago, y el Teatro Condell de Valparaíso.

En esa ocasión, Johannes llegó a Santiago para presentar el documental Unfinished plan: the path of Alain Johannes, dirigido por Rodolfo Gárate, que muestra su trayectoria personal y musical. En la cinta participan músicos como Josh Homme (Queens of the Stone Age), Chris Cornell (Soundgarden), Alex Turner (Arctic Monkeys) y Mark Lanegan (Screaming Trees), entre otros.

Ahora, el músico de origen chileno llegará para una jornada en la que repasará sus discos como solistas y también el repertorio de su antigua banda, Eleven.

Johannes, que acaba de ser anunciado en el cartel del festival Lollapalooza, ha desarrollado su carrera desde Estados Unidos. En 1990 fundó Eleven, junto a su fallecida pareja Natasha Shneider y el baterista Jack Irons (Red Hot Chili Peppers), con la cual lanzó cinco álbumes. Además, ha publicado dos trabajos solistas y ha colaborado con solistas y grupos como Chris Cornell, Queens of the Stone Age, No Doubt, Arctic Monkeys, Them Crooked Vultures y PJ Harvey.

El concierto está programado para las 21 horas del miércoles 18 de octubre en Matucana 100. Las entradas tienen valores de $7.000 (primeras cien), $9.000 (preventa) y $12.000 (día del concierto).

Más información en Matucana 100.