Andras Uthoff y plebiscito No+AFP: “Es una gran herramienta porque acá hay mucho poder fáctico contra el que pelear”

El economista y ex integrante de la Comisión Bravo mira con buenos ojos el escrutinio que está realizando la coordinadora en todo el país. Mientras, representantes de la instancia ciudadana manifestaron su satisfacción por la participación durante la primera jornada de votación.

El ex integrante de la comisión bravo, Andras Uthoff, valoró el proceso de votación que entre hoy viernes y el próximo domingo primero de octubre realiza la coordinadora No más AFP en todo el país.

El economista precisó que la ciudadanía tiene que aprovechar estas instancias para patentar su descontento en contra del actual sistema de capitalización individual.

Andras Uthoff, aseveró que toda idea que tienda a derribar el cerco que han instaurado los poderes fácticos, quienes impiden que cambie el método de recaudar aportes y repartir precarias jubilaciones es absolutamente válido: “Me parece una herramienta muy buena. ojalá que les vaya bien. Porque acá hay mucho poder factitivo contra el que es difícil dar la pelea. A través de las instituciones formales la gente no ha podido manifestar su preocupación el sistema Si les va bien es una herramienta poderosa”.

A pesar de eso, Uthoff señala que la propuesta de la coordinadora, a su juicio, es algo radical: “Yo creo que ellos plantean una disyuntiva muy radical, el regreso a un sistema de reparto. Eso es contrario a lo que uno ve que está ocurriendo en el mundo. La solución, de todas formas, apunta a un punto que yo comparto, que este sistema no sirve. Pero volver al reparto no es la solución”. “Hay que construir un sistema mixto donde uno tenga un componente para las personas vulnerables con mucha más solidaridad. Volver al reparto no resuelve eso”, sentenció.

El representante de la instancia ciudadana, Luis Mesina, hizo un balance sobre la jornada del viernes y calificó la participación como absolutamente positivo: “Estamos muy contentos, llevamos más de 60 mil personas, lo que supera con creces las expectativas que teníamos. tenemos más de 1000 puntos de votación, lo que da muestra de que la gente quiere participar. Eso significa la democracia”.

Luis Mesina, agregó que el proceso no ha estado exento de percances. Durante las primeras horas informó se quiso violar el sistema de seguridad de la plataforma a través de los denominados boots, que desde una corporación intentaron sufragar repetidamente, pero que al final fue impedido por el programa informático que detecta este tipo de ataques o también que alguien intente repetir su votación.

Recordemos que el proceso culmina este domingo 1 de octubre, donde al final del día se piensa dar a conocer los resultados finales, tanto presenciales como a través de su sitio en internet