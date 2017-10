Comisión Mixta despacha Nueva Educación Pública y profesores reiteran sus críticas

El proyecto de Nueva Educación Pública fue discutido este lunes por la Comisión Mixta, instancia que resolvió las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados en relación a 11 puntos. En esta discusión se estipuló como tope máximo para el proceso de desmunicipalización el año 2030, esto luego que los parlamentarios llegaran al acuerdo que tres periodos presidenciales aseguraba la gradualidad del proceso.

Uno de los puntos que no estaba considerado por el proyecto era el pago de la deuda previsional y de remuneraciones a los profesores que hoy se encuentran contratados por los municipios. El temor del gremio a ser parte de un segunda deuda histórica fue eliminada en esta jornada, ya que dentro de las especificaciones que quedaron estipuladas se obliga a los municipios a hacerse cargo del pago íntegro de remuneraciones y previsiones para los docentes que ejercen en los establecimientos que controlan, de no ser así, esta deuda será pagada por el Ministerio de Educación mediante descuentos directos a los fondos de los municipios.

La diputada Yasna Provoste explicó que en esta “comisión mixta se ha avanzado en la protección de los derechos laborales de los trabajadores, ya que se ha establecido con claridad que los municipios se deberán hacer cargo de la deuda antes que se traspase a los Servicios Locales de Educación, deudas que deben estar saneadas, y en el caso que esto no ocurra, será el ministerio el encargado de pagar. Esto es muy importante, porque nos permite aprender de una lección que fue el proceso inverso de municipalización en la década de los 80, donde se generó la lamentable deuda histórica que existe” indicó.

Por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, se mostró conforme con el acuerdo logrado en la comisión mixta, en el que se obliga a los municipios a pagar su deuda con los profesores. “Hasta hoy en la mañana ese tema no estaba resuelto, eso no iba en el proyecto original del Gobierno, no estaba en el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, ni tampoco en el del Senado. Razón por la cual, aprobamos el que se esté garantizando el pago de la deuda de los municipios”.

Sin embargo, el presidente del gremio docente advirtió que “este proyecto más que fortalecer la educación pública, conseguirá fragmentarla, porque desde el próximo año va haber colegios que van a ser municipales, otros que van a estar el proceso de traspaso y otros postergándolo mientras se pueda”.

Otro cambio respecto de lo aprobado por el Senado, es que para el traspaso de los trabajadores de los municipios a los Servicios Locales de Educación, se estableció como fecha tope para acceder al concurso cerrado, sólo a los que figuren como contratados al 30 de noviembre de 2014. Esta medida permite que los operadores políticos no puedan postular a esta instancia, sino que se privilegie a los profesores que han permanecido en el sistema desde que se inició esta discusión.

Además, se mantuvo la posibilidad de que los municipios que mantengan buenos índices de calidad, puedan solicitar ingresar al final al nuevo sistema, uno de los principales triunfos de la derecha, junto con la transitoriedad de la ley.

La instancia mantuvo la conformación de un comité de expertos para que evalúe la implementación de los primeros 11 servicios locales, de un total de 70, al año 2021. La Ministra Adriana Delpiano explicó que “se ha iniciado el trámite de anticipación en cuatro territorios que partirían con este proyecto de Nueva Educación Pública, dos de ellos deben estar listos para que en el mes de marzo se administre desde este nuevo sistema a los colegios y el personal, pero por sobre todo, se inicien los procesos técnicos pedagógicos necesarios”.