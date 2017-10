Gobierno se divide por decisiones clave en conflicto de La Araucanía

Karina Palma |Lunes 2 de octubre 2017 19:51 hrs.

Los líderes de los partidos de la Nueva Mayoría aseguraron que no hay diferencias al interior del Gobierno sobre el conflicto en la Araucanía, luego de los dichos del ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza, quien fue categórico en que no existe terrorismo en dicha región. Sin embargo, el cambio en el actuar del Ejecutivo frente a este conflicto no dejó conformes a todos en el oficialismo.