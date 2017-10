Municipios exigen más recursos en el Presupuesto 2018

Encabezados por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de La Granja Felipe Delpín, un grupo de ediles entregó una carta en dependencias del Ministerio de Hacienda este lunes en la cual exigen que el Presupuesto 2018 integre recursos para financiar las que ellos llaman “leyes sin financiamiento” que deben implementar las municipalidades.

Iniciativas como la llamada “Ley Cholito” sobre tenencia responsable de animales, Los Bonos de Subvención Adicional Especial (SAE) para los profesores municipales, entre otros, son parte de los cuerpos legales que desde los municipios acusan no existen recursos municipales para cubrirlos.

El alcalde Delpín aseguró que la situación financiera de los municipios es muy difícil, lo que sumado a las demandas de los profesores sobre los bonos SAE, configuran un panorama de “crisis total” para las municipalidades.

“Si quieren tener municipalidades que, efectivamente, cumplan un rol social que puedan prestar y dar servicios de bienestar hacia nuestras comunidades, financiemos. Que se financien las municipalidades y se entreguen mayores recursos. Asimismo, estamos enfrentando y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, las demandas por parte de los profesores, esas demandas son absolutamente injustas”.

El alcalde de San Clemente, en la región del Maule, Juan Rojas, fustigó lo que calificó como “irresponsabilidad” del Estado al aprobar leyes que no cuentan con el debido financiamiento y que significa que sean los propios municipios quienes deban asumir esos costos.

“En lo particular, a los alcaldes nos cansó que el Estado sea tan irresponsable y apruebe leyes sin financiamiento, como por ejemplo crear el Servicio de Bienestar en salud y no colocan ningún peso. Como por ejemplo, crear el PMG, Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal y no colocan ningún peso, y a cada municipio nos significa, en lo particular a San Clemente, más de 400 millones de pesos. Se mejoran las plantas municipales a costa de los recursos municipales. ¿A quién estamos defendiendo con esta tesis nosotros? A la gente común y corriente de la población”.

Luego de reunirse con funcionarios del Ministerio de Hacienda, los alcaldes anunciaron que el ministro Nicolás Eyzaguirre, los recibirá en los próximos días, al mismo tiempo que no descartaron ejercer nuevas acciones de presión en caso que no encuentren respuesta satisfactoria a sus demandas.