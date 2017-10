No a las armas

Hace unos días, cierto medio, informaba sobre el lamentable fallecimiento de un menor de edad que fue alcanzado por una “bala loca” cerca de Concepción. Hoy, con el bombardeo de información sobre la horrenda “Masacre en Las Vegas”, la represión de la Policía Española en contra de los “independentistas Catalanes” y con la violencia en la Araucanía, uno debería tomarse un tiempo, obligatoriamente, para reflexionar sobre lo innecesario y pernicioso que es cargar armas y hacer uso de la fuerza, venga de quien venga.

Sin lugar a dudas, si queremos un mundo mejor, si queremos sociedades más libres, justas, donde no se alce un particular contra otro, ni el Estado contra los particulares, ni los Estados entre sí, para que convivamos todos en paz, respetando un principio de NO AGRESIÓN MUTUA, como majestuosa manifestación de un irrestricto respeto por los derechos humanos y la paz social, tenemos que DESARMARNOS.

Contra los únicos que debemos luchar y hacer resistencia, es contra los que amenazan la vida, la paz, la tranquilidad y la libertad de muchos inocentes. Debemos hacer una resistencia pacífica y esencialmente docente, tenemos el deber de generar conciencia y educar, en contra de toda clase de violencia y de la tiranía, que siempre se hacen acompañar de toda clase de armas y métodos inhumanos. En palabras de Bahá’u’lláh: “Si alguno de vosotros tomara armas contra otro, levantaos todos contra él, porque esto no es sino justicia manifiesta”.

¡Levantémos en contra de la violencia, no la naturalicemos, ni la aceptemos bajo ningún concepto!