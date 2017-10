No+AFP: Plebiscito demuestra que la gente quiere cambios

La Coordinadora No más AFP manifestó su satisfacción por la recepción masiva que tuvo en la ciudadanía la actividad plebiscitaria que se desarrolló durante este fin de semana en todo el país.

Además de dar a conocer resultados parciales y el total de votantes, la vocera de la organización ciudadana, Gabriela Farías, descartó que la población esté dormida en cuanto a su participación y decisión, para que se termine con el sistema de capitalización individual.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la también presidenta de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (Fenpruss), no descartó que en el reciente plebiscito hayan votado más personas, que por Sebastián Piñera en las últimas elecciones primarias presidenciales.

Gabriela Farías, precisó que hasta el momento, con cerca del 50% del total de resultados recopilados, 637 mil 395 personas manifestaron su decisión, vía online y presencial, mientras que para las primarias presidenciales de julio pasado, 826 mil 330 ciudadanos votaron por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

“En este plebiscito demostramos que la ciudadanía si está atraída, tiene un real interés de que las cosas cambien, y que lo que tenemos que hacer entonces es participar en lo que le interesa a la ciudadanía, es decir, cuando no se participa, he ahí el llamado a la autoridad a preocuparse porque entonces no están haciendo las preguntas correctas”, argumentó.

La vocera de la Coordinadora No más AFP, agregó que este lunes parte de los integrantes de la instancia, asistieron a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde expusieron la propuesta de sistema de reparto solidario. Además de dar a conocer su opinión sobre el proyecto de pensiones presentado por el Gobierno, precisó que espera que la reforma al actual sistema sea retirada.

“Al no tener el apoyo necesario el proyecto se cae, el que le hayan quitado la urgencia sin duda es una señal y los tiempos también son inviables. Por esto, es mejor que el ejecutivo retire la iniciativa y se siente a conversar con los incumbentes, que somos nosotros, una oportunidad para la mandataria y para quien será el nuevo Presidente del país”, subrayó.

En cuanto a los resultados finales del plebiscito No más AFP, Carolina Espinoza, también integrante de la Coordinadora, informó que este martes se terminará de recopilar toda la información, especialmente las actas de votación presencial desde zonas extremas del país, para luego el día miércoles, dar a conocer públicamente los números finales en cuanto a participación y opción elegida por la ciudadanía.

Consultada sobre los pasos a seguir, Carolina Espinoza, indicó que por el momento se darán el tiempo de analizar resultados, para luego sentarse a conversar con personeros del ámbito político y evaluar nuevas movilizaciones.

“Esperamos tenerlo mañana o con seguridad el miércoles, tuvimos mucho retraso y se recargó por la gran cantidad de mesas, personas que participaron, entonces el sistema informático que fue hecho por ingenieros colaboradores, sobrepasó el número y por eso se nos cayó muchas veces”, detalló.

El último informe parcial dado a conocer por la coordinadora indica que vía online, votaron 411 mil 117 personas. Un 96,6% manifestó su decisión de cambiar el actual sistema de pensiones, mientras que un 2,81% optó por mantenerlo.

Mientras que de manera presencial y hasta el momento, con cerca del 50% de las mesas escrutadas, 226 mil 278 personas participaron en el plebiscito. Un 97,17% eligió en la papeleta la opción NO más AFP, mientras un 2,36% se manifestó por la opción de mantener el actual sistema de jubilación.