Investigador U. de Chile: “Con la actual Constitución es imposible mejorar la educación pública”

P. López y C. Medrano |Martes 3 de octubre 2017 14:25 hrs.

“En cualquier país capitalista del mundo sería una crisis cultural que exista solo un 30 por ciento de matrícula en la educación pública”, sostuvo el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Opech, Rodrigo Cornejo, respecto de la votación del proyecto de Nueva Educación Pública que se hará en el Parlamento.

El académico expresó sus críticas respecto de la iniciativa y aseguró que “la clase política parece no estar preocupada de esto y no me extrañaría que la advertencia del profesor Redondo se cumpla y se extinga en 13 años la educación pública”.

Respecto del proyecto, Cornejo señaló que “no nos puede dejar indiferente que los principales actores de la educación estén en contra” y agregó que “la calidad de la respuesta de un proyecto de ley, se tiene que contrastar con la magnitud del problema”.

En ese sentido, el investigador de la Opech utilizó una metáfora para graficar el impacto que tiene la iniciativa de gobierno en la crisis que vive la educación pública “si tengo un cáncer, una aspirina puede ser incluso una mala broma. Ahora si me duele la cabeza no más, una aspirina sirve. Entonces llamo a los parlamentarios a ver qué tienen al frente, esta aspirina es para solucionar un síntoma, una alergia o es para tratar un cáncer, porque tener un 30% de matrícula en la educación pública es una crisis que no se ve en ninguna parte del mundo”, señaló.

Cornejo afirmó que la ley que se votará en el Congreso intenta modernizar la gestión de las escuelas, pero no elimina la figura de los sostenedores y continúa con “la ideología del management”, por lo que se trata de una iniciativa que apunta a la administración.

Para el académico de la Universidad de Chile, es tiempo que se sincere el debate y se reconozca que con la actual Constitución es muy difícil revertir el panorama de la educación “no será momento de que levantemos la alfombra y mostremos la asquerosidad que tenemos dentro y le digamos a la gente que con la actual Constitución es imposible mejorar la educación pública”, planteó.

Por último, Cornejo citó un documento hecho por un dirigente del Colegio de Profesores y planteó que “acá la discusión no es si este proyecto es un avance lento o rápido, el tema aquí es que hay dos diagnósticos, uno que el gran proceso privatizador se hizo durante la dictadura y otro que cree que una primera parte fue hecha bajo el régimen de Pinochet y una segunda parte durante los gobiernos de la Concertación, donde lo que queda de matrícula pública funciona bajo la lógica privada. Desde ese punto de vista no sé si este proyecto es un avance, sino más bien, puede ser un retroceso”.