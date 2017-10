Abogado Roberto Ávila: “Por alguna razón, Pinochet confiaba en Santiago Sinclair”

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila comentó sobre la condena que el ministro en visita Álvaro Mesa dictara en contra de Santiago Sinclair, militar en retiro que fuera miembro de la Junta Militar, por su participación en los apremios ilegítimos aplicados a nueve detenidos por el denominado “Plan Z” en Valdivia.

El querellante en la causa recordó que el ex vicecomandante del Ejército, en 1973 era el comandante del Regimiento de Cazadores en la ciudad hoy capital de la región de Los Ríos. En el lugar, específicamente en el gimnasio del recinto militar, se instaló un centro de tortura donde diariamente se interrogaban presos políticos, al menos 3 mil valdivianos habrían pasado por esas salar de torturas.

“La participación del señor (Santiago) Sinclair es directa. Un ejemplo de ello es que como muchos de los conscriptos eran originarios de la misma región, conocían a las personas que llevaban presas, entonces mostraban algunos gestos de humanidad con ellos o eran renuentes a aplicar tratos especialmente brutales. Frente a ello, el general Sinclair formó a la tropa y los amenazó directamente con que iba a fusilar a quienes tuvieran actos de misericordia con los que él llamaba presos políticos… algo de eso hubo, hay conscriptos desaparecidos, otros muertos en extrañas circunstancias” relató el abogado.

Ávila responsabilizó al propio ex ministro de Pinochet de organizar los grupos operativos que detuvieron y practicaron torturas, entre ellos a sus nueve representados: El doctor Arancibia, ex intendente de Valdivia, el ex alcalde Luis Díaz Muñoz, y toda la directiva del Partido Socialista, encabezada por Uldaricio Figueroa.

El abogado también recordó que a Santiago Sinclair le han sido adjudicados varios otros hechos atentatorios contra los Derechos Humanos. “Tiene una variedad bastante amplia del Código Penal en su actuar, desde participación en fusilamientos hasta aplicación de torturas brutales como electricidad en los vientres de los detenidos, en la cual participaron algunos médicos, traicionando la naturaleza y su juramento, como el doctor militar Armando Robles Jensen, o el periodista Eduardo Hunter Abarzúa, que inventaba planes. Por alguna razón, y con bastantes méritos, Santiago Sinclair fue vicecomandante en jefe del ejército de genocidas que dirigía el General Pinochet. Por alguna razón, más que suficiente a la luz de los expedientes judiciales, el General Pinochet confiaba en él”, tanto que lo nombraron senador designado después de 1990.

Roberto Ávila también explicó los siguientes pasos del proceso:”Esta investigación lleva aproximadamente cinco años, pero está prácticamente agotada. Hay nueve procesados, esperamos que se agreguen otros tres últimos que son civiles para que se cierre. Queremos que se dicte condena a la brevedad, porque están todas las condiciones. Esperamos que la justicia se aplique en este mundo y no quedemos a la espera de la justicia divina como lo parecen querer las defensas, que hacen todo lo posible por obstaculizar el desarrollo de los procesos”, no poniendo todos los antecedentes a disposición.