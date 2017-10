Pese a diferencias internas Chile Vamos confirmó interpelación a Mario Fernández

Chile Vamos confirmó en horas de la tarde de este miércoles que llevará a cabo la interpelación en contra del ministro del Interior Mario Fernández, por la recalificación de la querella por Ley Antiterrorista contra los comuneros mapuches involucrados en el llamado caso Iglesias.

Esto se da después que la coalición se desistiera de acusar constitucionalmente a la autoridad, y luego que desde Renovación Nacional, en un principio señalaran que no respaldarían tampoco una eventual interpelación.

El diputado de RN Gonzalo Fuenzalida dijo que en la colectividad eran partidarios de realizar una acusación constitucional contra el jefe de Gabinete, pero que al comprobar que no existía consenso para realizarla, concluyeron que la interpelación podía resultar inoficiosa para los objetivos que perseguían desde Chile Vamos.

“La interpelación es otra idea distinta, pero eso es una idea de la UDI no de RN. Yo creo que la acusación constitucional a mí me gustaba porque, efectivamente, íbamos a acusar a un ministro, no solamente por la actuación concreta, en el hecho de retirar la querella, sino que todo un desempeño y desarrollo que ha tenido en estos temas, que ha sido bastante ausente. Es un cuestionamiento a su labor en forma global. La interpelación es llamarlo a informar, preguntarle sobre este tema al Congreso. Vino hace poco por el tema de la inmigración. Yo no sé cuál es el beneficio de llamarlo a que venga a una interpelación”.

El diputado independiente de Chile Vamos Rojo Edwards aún mantenía la esperanza de que la interpelación se realizara ya que, al contrario de lo que opinan desde RN, para él esta instancia sí es una medida provechosa para “pedirle explicaciones” a la autoridad de Gobierno sobre la situación en La Araucanía.

Al mismo tiempo que emplazó al diputado de la UDI Gustavo Hasbún, quien llevaría a cabo la interpelación, a que se prepare bien y no le dé argumentos a quienes creen que esta instancia es sólo un show mediático.

“La interpelación siempre es una buena medida para pedirle explicaciones al Gobierno de qué lado está: de las víctimas o de los victimarios, porque la verdad es que no se entiende, si está a favor de la aplicación de la Ley Antiterrorista o no está a favor y la quiere, simplemente, derogar. Yo espero que se realice y espero que el diputado que la va a realizar, que yo sé que tiene muchas ganas de realizarla de la mejor manera, ojalá que a pesar de ser de Santiago demuestre el compromiso y el conocimiento que se requiere para que sea exitosa, y no le dé argumentos a la izquierda para decir que las interpelaciones en general, son shows electorales o políticos. Tiene que centrarse en los intereses de la región, eso es lo que se le exige”.

Desde RN, el diputado Leopoldo Pérez había expresado que “no resulta prudente la interpelación” al ministro del Interior, debido al “actual estado de crisis en que está el gobierno”, aseguró en relación con la situación en la que se encuentra también el Ejecutivo a la espera de la confirmación de una posible renuncia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.