Francisco Brugnoli:“Abogaré por la relación entre arte y universidad”

Este jueves el artista visual será incorporado a la Academia Chilena de Bellas Artes, pero este no será el único cambio que experimentará el profesor durante este año, ya que en los próximos meses abandonará la dirección del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), cargo que ha liderado por casi 20 años.

El artista visual y director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Brugnoli (1935), ingresará este jueves a la Academia Chilena de Bellas Artes, institución que cuenta con 36 integrantes de número.

Brugnoli se incorporará en reemplazo de la pintora Carmen Aldunate (1940), quien a partir de mañana, además, será miembro honorario de la Academia.

“Hay muchas personas que podrían haber sido incorporadas antes que yo, pero el hecho de que me toque a mí es una cosa que debo agradecer. Es un honor”, dice al respecto Brugnoli, quien además afirma que desde la institución abogará por generar una reflexión respecto de un tema particular: “¿Qué me interesaría abordar? La relación entre Universidad y Arte que es algo bastante vigente”.

“Hoy las Universidades caminan aceleradamente hacia el espacio tecnológico, lo que no es malo, pero indudablemente no puede haber Universidad sin los ejes fundamentales de la Filosofía, las Humanidades, las Ciencias y Artes y hoy siempre se cuestiona el gasto de este tipo de facultades, porque no producen ingreso”, subraya.

Otro tema de interés para el académico es la creación artística, vale decir, ¿qué estamos haciendo?, ¿por qué razón se producen tales obras? “Esos son los temas en los que yo me muevo, la relación sociedad y cultura y hasta qué punto el Estado puede manipular el espacio cultural”, comenta Brugnoli.

Brugnoli y su salida del MAC: “Dejo muchas falencias”

Este año Brugnoli, además, abandonará la dirección del Museo de Arte Contemporáneo, puesto que ha liderado desde 1998. Frente a ello, el académico indica que su sucesor debe ser un artista que cuente con el apoyo de “una cabeza ingenieril para su administración”.

Sin embargo, para él esto no es suficiente. En su opinión este futuro director debe ser capaz de situar las creaciones en un contexto determinado. “Creo que en América y en Chile no basta con ser artista o productor de obras, sino que hay que estar preocupado del espacio donde esas obras caen”, señala.

“Ahora, la tarea no es fácil. Yo me voy con frustraciones bastante grandes: no logré, por ejemplo, tener un presupuesto suficiente y autónomo para el Museo, y eso da una fragilidad importante a la institucionalidad. Dejo muchas falencias”, agrega.

En este sentido, el artista sostiene que con su salida del MAC se deberá trabajar en la solución de problemas como la capacidad de los depósitos y la conservación del acervo del Museo: “En la sede de Quinta Normal estamos un poco mejor, pero este es un edificio que no se ha terminado de habilitar. También tenemos muchos problemas para recibir obras de gran formato. El Arte Contemporáneo exige ciertas especialidades y no hay espacio suficiente para los depósitos, que son los lugares donde se guarda la memoria histórica del arte de Chile”, concluye.

La ceremonia de recibimiento de la Academia Chilena de Bellas Artes se efectuará a partir de las 19:00 horas en el Instituto de Chile. La actividad será encabezada por Luis Merino, presidente de la Academia de Bellas Artes. Además, durante la jornada, Francisco Brugnoli dictará el discurso Siendo entre el vacío y el vaciamiento.