Frente Amplio critica decisiones de Revolución Democrática en educación

La aprobación del proyecto de ley sobre Nueva Educación Pública o desmunicipalización despachado este martes en el Congreso, evidenció nuevas diferencias al interior del Frente Amplio. Desde la colectividad no solo rechazaron la iniciativa, sino también criticaron la abstención del diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

“No comparto esta nueva abstención de Giorgio Jackson en una discusión educacional. Con esta ambigüedad no marcamos pauta ni incidimos en el curso de las reformas”. Con estas palabras el candidato a diputado del Frente Amplio en el distrito diez, Francisco Figueroa criticó la votación del diputado Giorgio Jackson, quien irá a la reelección en el mismo territorio.

El militante de Izquierda Autónoma agregó mediante redes sociales: “Corregir la reforma educacional y democratizarla pasa por tomar nítidamente partido a favor de las causas del profesorado. Si no somos su herramienta, el propio sentido del Frente Amplio se empieza a desvanecer”.

Posición que compartió el ex precandidato presidencial del bloque, Alberto Mayol, al señalar que en el referente predomina una posición de rechazo a la reforma que termina con la municipalización de la educación, ya que, según indicó, no cumple con las demandas de los actores sociales y no resuelve el problema de fondo.

“Son proyectos que parecen avanzar en el fomento y la construcción de educación pública, pero están mal hechos. Tenemos la visión de que si hubiésemos estado en el Congreso, primero habríamos luchado para que fuese distinto y luego habríamos planteado un rechazo”, sostuvo.

Para Mayol los diputados que se abstuvieron tienen que dar una explicación, ya que esta decisión presupone razones específicas que deben ser debatidas. Sin embargo, indicó que no juzgará antes de conocer las motivaciones que determinaron la votación del diputado de Revolución Democrática (RD).

Por su parte, Andrés Fielbaum, miembro de Izquierda Autónoma, criticó duramente la abstención de Giorgio Jackson, calificándola como un error. “Más allá de las discusiones que puedan existir al interior de su partido, que son absolutamente legítimas, creo que es muy importante que demostremos en nuestro actuar que estamos del lado de los actores sociales que han hecho posible que el Frente Amplio exista”.

Desde la colectividad también cuestionaron la extensión del plazo hasta el 2030 para el traspaso de los colegios desde los municipios hasta los Servicios Locales de Educación, además de la posibilidad de un sistema mixto y la continuidad del financiamiento vía voucher.

“Es preocupante que con solo tres diputados no tengamos unidad política”

A juicio de Fielbaum es fundamental que exista una posición clara desde el Frente Amplio, lo cual no se evidencio durante la votación. Esto porque tanto Gabriel Boric, del Movimiento Autonomista, como Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, rechazaron la iniciativa. Acción que no fue compartida por Jackson.

“Creo que es preocupante que teniendo solo tres diputados aún no haya capacidad de actuar con unida política, pensando que si nosotros queremos tener peso real el próximo año en el parlamento vamos a tener que poner de acuerdo a todos los parlamentarios que escojamos. Me parece que esto es una señal de alerta sobre la forma en la que vamos a construir el Frente Amplio en el futuro”, afirmó.

Carla Amtmann, de Nueva Democracia, dijo que se deben conocer las razones que llevaron al diputado Jackson a abstenerse, principalmente porque, según comentó, existen fuertes presiones de la derecha que amenazan con bloquear proyectos a través del Tribunal Constitucional.

En esa línea, enfatizó en la necesidad de demostrar contundencia y unidad como colectividad en las futuras votaciones, principalmente si como Frente Amplio aspiran a conseguir varios cupos parlamentarios en las próximas elecciones.

“Desde el momento en que nosotros aspiramos a conformar una bancada parlamentaria esperamos mostrar posturas unitarias. Sin embargo, más allá de que las votaciones sean unitarias, que para mía es algo importante, creo que es necesario que se debatan las ideas. Hay elementos programáticos que hoy se están discutiendo a nivel nacional, de los cuales creo que estamos un poco fuera”, comentó.