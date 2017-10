La obra de Jorge Glas

eñor director:

Montesquieu dijo “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.

En estas aciagas horas en que el equilibrio y armonía sociales que debiese traer aparejada la justicia corren un grave peligro ante la ignominia que se quiere cometer contra un hombre, debemos resaltar algunos aspectos de la maciza obra que esta persona ha llevado a cabo por el Ecuador; asimismo refrescar la memoria acerca de conceptos judiciales que convenientemente sus detractores y enemigos políticos han soslayado, al igual que muchos ciudadanos que se han dejado llevar por meras apreciaciones y conjeturas sin sustentos fácticos ni jurídicos para apuntar con el dedo acusador de la injusticia a un ser humano que denodadamente se ha entregado al porvenir de la patria. Nos referimos a Jorge Glas.

En 2007, cuando llegó al poder la Revolución Ciudadana, en los sectores estratégicos no había nada, no había inversión, los trabajadores eran maltratados y estigmatizados. Esta es la obra que Jorge glas, trabajando codo a codo con el presidente Rafael Correa y con los esforzados trabajadores y trabajadoras del Ecuador emprendieron y finalizaron:

Renegociación de los contratos con las compañías operadoras móviles, que hasta 2016 han permitido recaudar más de US$1.000 millones por concepto de concesión, dinero que se ha reinvertido en el sector de las telecomunicaciones.

Sobre los cambios radicales en el sector eléctrico, los ingresos crecieron de US$847 millones en el año 2006 a US$1.800 millones en 2015. La cobertura energética nacional pasó de 93% al 97%. Ecuador es el único país en la región que redujo las pérdidas de electricidad consecutivamente durante 9 años de la administración de Correa, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2006 las pérdidas eran del 22%, y en este periodo de gobierno se redujo a aproximadamente un 12%. Esto permitió ingresos en la última década por US$1.200 millones.

La inversión en desarrollo aumentó en más de 10 veces. Pasó de US$900 millones en el sector (2000-2006) a US$9.550 millones con la Revolución Ciudadana. Ahora el país es exportador de energía y promueve la innovación energética regional. En este sentido, en este periodo el patrimonio de Celec pasó de US$2.519 millones (2006) y en 2016 equivalía a US$9.672.

Siendo Vicepresidente se culminó la construcción de la Hidroeléctrica de Mazar, que aprovecha el caudal del río Paute, además de otras represas e hidroeléctricas como el Bulu Bulu, la represa Multipropósito Chone, etc. Se han construido en total 8 hidroeléctricas, cuando todos los pronósticos indicaban que era imposible. También, en 2016, fue entregada la primera etapa de Coca Codo Sinclair y fue inaugurada Sopladora; principiando con esto una nueva era en la generación de energías renovables que hoy, según el Consejo Mundial de la ONU, ubica al país quinto a nivel mundial en seguridad energética.

Por otro lado, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), fusionó a Pacifictel, Andinatel y Allegro. Estas 3 empresas en 2006 recaudaban US$492 millones, mientras que la CNT duplicó los ingresos alcanzando los US$916 millones en 2015. Desde agosto de 2009 hasta marzo de 2010, Jorge Glas se desempeñó como Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Sus principales logros fueron ampliar significativamente la conectividad a internet por banda ancha, instalando más de 14.000 kilómetros de fibra óptica y conectando por primera vez a todas las provincias del país. Debido a esto, Ecuador es el segundo país con mayor crecimiento en la penetración de banda ancha de internet en Latinoamérica, mientras se aumentó la velocidad en la red 40 veces respecto al año 2006. Actualmente existen 8 mil laboratorios de computación instalados en escuelas públicas y 833 infocentros en las parroquias rurales.

Asimismo, con la firma del primer contrato de minería a gran escala, inició el impulso del sector minero, permitiendo a Ecuador obtener la renta minera más alta a nivel mundial.

En abril de 2010 Glas fue nombrado Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. Desde este espacio participó en la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, mediante los cuales el Estado recuperó la soberanía sobre el petróleo e incrementó la renta petrolera nacional. Aunque aún se busca abandonar la dependencia sobre estos recursos naturales naturales no renovables. No obstante, a 2016, se han logrado records históricos de producción petrolera responsable, al llegar a 557 mil barriles por día. La producción creció un 12% en este periodo respecto a 2006. La renegociación de los contratos petroleros significó para el país US$4.158 millones adicionales al año 2014, dinero que se quedó en la economía ecuatoriana. La inversión pública en hidrocarburos en la última década fue de casi US$22 mil millones y generó 33 mil empleos directos e indirectos.

En cuanto a los proyectos de riego y control de inundaciones., la inversión fue de US$1.143 millones en 6 proyectos hídricos multipropósitos que ya probaron su eficiencia durante el último fenómeno de El Niño. En total 324 mil hectáreas han sido beneficiadas.

Las carreteras no quedaron fuera de esta presentación. Al día de hoy el 95% de las vías están intervenidas y tienen el mejor índice de calidad en la región.

Acerca de las Alianzas Público – Privadas (APP), en 2016 la primera de estas ya fue aprobada para un proyecto de concesión del Puerto Bolívar por US$750 millones. Durante el año en cuestión se aprobaron otros y, en su conjunto, sumaron aproximadamente US$2.800 millones.

Sobre los créditos para la producción nacional, se concedieron, con el apoyo de la banca pública, más de US$5.000 millones, de los cuales el 70% corresponde a producción agropecuaria e industrial. Mientras que las exportaciones de productos no petroleros, se incrementaron 2,4 veces, pasando de US$5.000 millones en 2006 a US$12.000 millones en 2015.

Fuentes: Ecuavisa, El Telégrafo, Ecuador Inmediato y Gobierno del Ecuador.

Caso Odebrecht

El dueño de la constructora, Marcelo Odebrecht, delincuente confeso y condenado, según se informó en medios periodísticos, al dar su declaración en tan escandaloso problema habría mencionado en su testimonio a líderes políticos y funcionarios de Ecuador de haber recibido estas coimas, incluyendo en la lista al expresidente Rafael Correa Delgado, al actual mandatario Lenín Moreno Garcés, al Vicepresidente Jorge Glas, al alcalde de Quito Mauricio Rodas, Mauro Terán, al ex asesor presidencial Alexis Mera, al actual ministro Eduardo Mangas, a su esposa la canciller María Fernanda Espinoza, a los exministros Alberto Acosta, Augusto Barrera, Gustavo Larrea, Alecsey Mosquera, Esteban Albornoz, Rafael Poveda, Carlos Pareja, Pedro Merizalde, Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, Carlos Bernal, José Icaza y al tío del vicepresidente de la República Ricardo Rivera, entre otros. No obstante, en el proceso no constan las pruebas pertinentes que sustenten lo señalado. Esto lo habría realizado como un chantaje hacia el gobierno del Ecuador para obtener el pago de US$200 millones de débito y seguir manteniendo megaobras como la construcción del metro en Quito.

Según algunos analistas brasileños, la lista de Odebrecht no es más que la expresión de la venganza de Marcelo Odebrecht en contra de los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana porque el Estado ecuatoriano no le ha pagado los 200 millones de dólares adeudados y porque fue expulsada de aquel país al ser descubierta en actos reñidos con la ley: detección de deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, cuyo contrato fue suscrito en el 2000, durante la administración de Gustavo Noboa. La empresa Odebrecht fue expulsada de Ecuador por el actual Vicepresidente Jorge Glas, en aquella época ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; hecho que en su momento significó que se generara una tensión diplomática entre Ecuador y Brasil.

Recordemos también que el banquero Guillermo Lasso (el mismo que pecuniariamente se benefició del feriado bancario a costa de millones de sus compatriotas), fraguó junto al empresario panameño Abdul Waked una treta para enlodar la imagen de Glas, acusándolo de tener dinero en paraísos fiscales, hecho que fue totalmente desestimado. Además, como no han podido derribar su imagen, con sus injurias y calumnias, qué mejor táctica que tratar de involucrar a su tío Ricardo Rivera, en el caso Odebrecht, donde solo han aparecido rumores y opiniones.

Se Presume Inocente

Sabemos por elemental lógica que los testimonios pueden ser manipulados, además, tampoco existe prueba contundente de derecho en contra de Glas… Luego, espero que no olvidemos uno de los principales bastiones del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, es decir, todos somos inocentes hasta que en los Tribunales de Justicia se demuestre lo contrario. Y lo que acá se está tratando de hacer es culpar y crucificar de antemano a una persona que intensamente ha trabajado por el bienestar de todos los ecuatorianos.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, señala en su artículo IX:

“Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto”.

Recordemos, también, que La Declaración Universal de Derechos Humanos, en Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 11 numeral 1 señala:

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.

De acuerdo al artículo 8º numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 1969 (Pacto de San José):

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Platón decía que “La obra maestra de la injusticia es parecer justa sin serlo”. Ojalá que la ciudadanía en su conjunto se percate de esta situación y alce la voz al unísono condenando esta serie de falsas y tendenciosas acusaciones en contra de un hombre cuyo único pecado ha sido entregarse por entero a su país y enfrentar a la banda de políticos corruptos que desprestigió internacionalmente a Ecuador, desde 1996 hasta 2006, de lo contrario serán cómplices de la injuria y la calumnia. Mucho ojo con la advertencia de Platón.