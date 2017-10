Alcalde de Ñuñoa: Si estoy vivo no entregaría los colegios de mi comuna

A pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Chile Vamos que extendió el plazo de traspaso de los establecimientos hasta el 2030, algunos alcaldes de esta coalición criticaron la ley de desmunicipalización, argumentando que pasar los colegios al Estado perjudicará la educación pública.

La reforma establece que “si por razones fundadas se hiciera necesario extender las fechas de entrada en funcionamiento de la segunda etapa de instalación más allá del año 2025, el Presidente de República podrá prorrogar dicho proceso por un nuevo período delimitado, el que en ningún caso podrá exceder el 31 de diciembre de 2030”.

Para ello, una municipalidad o corporación municipal podrá solicitar al Ministerio de Educación que los colegios de su comuna no sean traspasados al Servicio Local respectivo siempre que cumpla con los requisitos estipulados en la normativa. Sobre este tema conversó con Diario y Radio Universidad de Chile el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi.

¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Nueva Educación Pública?

Felizmente fue aprobada al largo plazo. En el caso específico de Ñuñoa nosotros tenemos 18 establecimientos que históricamente han funcionado muy bien con sus profesores y con sus directores. Creo que meter mano en colegios que funcionan bien es un absurdo y, al menos, nuestra comuna siempre ha estado contemplada entre los últimos municipios que ingresen al nuevo sistema.

¿Usted está dispuesto a traspasar los colegios de su comuna a un Servicio Local de Educación?

Si estoy vivo no los entregaría, pero no sé qué va a pasar conmigo el 2030.

¿Por qué no está de acuerdo con el cambio?

Pienso que cuando un colegio ha sido bien manejado por años, se corre mucho riesgo al traer personas que no saben cómo funciona. El Gobierno tiene que preocuparse de la educación, pero que se preocupe de los establecimientos que presentan déficit de profesorado o de infraestructura. Nosotros queremos que el Gobierno nos apoye en algunos colegios en infraestructura, pero la no en la parte educacional porque eso ha funcionado a la perfección.

Independiente del plazo que se establece, ¿ha evaluado alguna medida para evitar el traspaso de los colegios?

Yo espero que en esto se aplique el criterio que se ha señalado, si una institución funciona mal hay que cambiarla. Sin embargo nuestros establecimientos educacionales funcionan bien, entonces ¿qué cambios se les pueden introducir? Es un absurdo.

¿Qué piensa respecto de que eventualmente se genere un sistema mixto, con colegios que dependen de los municipios y otros del Estado?

Yo no creo que haya problema en eso, todo lo contrario. Para mí sería algo mucho más lógico porque el funcionamiento es más eficiente cuando tú divides esta responsabilidad.

¿Cuál es para usted el problema de fondo que hay detrás de la mala calidad de la educación?

Yo no sé si es un problema político. Nosotros tenemos una buena administración, buenos profesores y establecimientos que están entre los primeros del país. Nuestros colegios municipalizados superan a cientos de otras instituciones subvencionados y particulares. Que hagan los cambios solo donde se necesite, ese debería ser el criterio. Desmunicipalizar es un alivio para cualquier alcalde porque uno deja de responsabilizarse por sus colegios, pero tenemos que tener criterio. Si tenemos 18 colegios que hemos formado y han sido exitosos, no los vamos a tirar por la borda, por ningún motivo, hay que seguir respaldándolos. Muchos establecimientos en una sola mano difícilmente podrán ser bien administrados. En Ñuñoa tenemos una política educacional, pero el manejo de cada establecimiento es de exclusiva responsabilidad de cada director. Acá no hay un tema político, los directores pertenecen a distintos sectores y a mí eso no me interesa porque todos los colegios funcionan bien.

¿Quedó conforme con la nueva ley?

Sí, porque de acá al año 30 puede generarse una ley que cambie esta legislación. Veamos cómo funciona lo que tiene proyectado el Gobierno. Si no tiene buenos resultados inteligentemente se tendrá que volver atrás al sistema que corresponde.