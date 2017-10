Caso Caval: Reformalizan a Natalia Compagnon e imputan a yerno de Lavín

Este viernes se desarrolló una nueva jornada de formalización, donde esta vez, se incluyó a Isaac Givovich, yerno del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, por facilitación de factura ideológicamente falsa por un total de 400 millones de pesos.

Esto, luego de que su empresa “Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos, GES”, emitiera una factura para “cambios de uso de suelo”, considerada falsa por el Servicio de Impuestos Internos.

Isaac Givovich, familiar de Lavín, aparece vinculado al operador político Juan Díaz por delitos tributarios.

Durante la primera parte de la audiencia, el fiscal a cargo de la investigación, Emiliano Arias, explicó a la magistrada los hechos que habrían derivado en esta nueva solicitud de formalización.

En la ocasión, el Ministerio Público reformalizó por los delitos de soborno a los representantes de la empresa Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero.

Además se incluye la arista Saydex, donde se investigan pagos de sobornos al Servicio de Salud Metropolitano para que la firma se adjudicara una serie de licitaciones.

Según señalaron desde la Fiscalía Regional de O’Higgins, la nueva audiencia buscaba hacer precisiones respecto a los delitos tributarios, como en el caso del síndico Herman Chadwick Larraín, imputado por ventajas indebidas, quien vendió los terrenos a Caval.

Durante la mañana, a su llegada al Juzgado de Garantía de Rancagua, la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, calificó de “sorpresa” la petición hecha por el Ministerio Público ante Tribunales, respecto a solicitar una reformalización en su contra.

Mientras, su abogado defensor, Antonio Garáfulic, dijo que buscarán evitar esta nueva solicitud, argumentando que el plazo de la etapa indagatoria esta vencido.

Si bien se esperaba que la audiencia finalizara durante este viernes, el tribunal de Garantía de Rancagua dejó pendiente para el martes próximo el avance de la misma, con la formalización de Issac Givovic, Nibaldo Mora y el ex socio de Compagnon, Mauricio Valero.

Luego de salir de la audiencia, la nuera de Michelle Bachelet cuestionó duramente la labor del Ministerio Público: “La verdad es que nadie entiende nada hoy. Vamos a ver con los abogados qué pasa. Me parece que es una burla. Me parece que no corresponde. Me parece que el Ministerio Público tiene que actuar de una determinada manera y no lo está haciendo. Y no lo está haciendo hace mucho tiempo” expresó.