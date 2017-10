Marcha por la resistencia mapuche exigen fin de la militarización en La Araucanía

No más montajes, no más militarización, no más Ley Antiterrorista en la Araucanía. Estas fueron las principales consignas expresadas en la marcha por la “Resistencia Mapuche” que se realizó este lunes 9 de octubre en el centro de Santiago.

A las 12 del día comenzó la manifestación, organizada por la organización Meli Wixan Mapu, que contó con una masiva asistencia y se desarrolló por la Alameda desde el sector de Plaza Italia hasta Echaurren.

Antes de iniciar la movilización, lonkos que viajaron desde las comunidades de la región de La Araucanía expresaron su punto de vista sobre el conflicto, los montajes y el proceder del gobierno.

Víctor Queipul, representante de la Comunidad Autónoma Temucuicui, aseguró que la Ley Antiterrorista, es en sí misma, un acto de terrorismo, por parte del Estado.

El lonko agregó que se está construyendo una “ruta propia”, que de alguna manera “desintegra al Estado chileno, que por tanto tiempo nos quiso someter bajo las armas, bajo sus propias leyes”.

En tanto, Rodrigo Curipán, vocero del Lof Rankilko de Bajo Malleco, indicó que existe un profundo descontento de cómo el Estado quiere pretender mantener un colonialismo que ha caducado: “Hay mucha gente que ha emigrado producto de lo que significó el despojo en la tierra. Hoy se está produciendo un proceso de decolonización en la zona, en donde si el Estado ejerce violencia, nosotros nos defendemos.

Desde Meli Wixan Mapu, el integrante de instancia mapuche en la capital Pablo Huentemura aseguró que la causa no es terrorismo y que el Estado lo que hace es ocupar arbitrariamente su territorio.

“Denunciamos en esta marcha y nos manifestamos con total repudio ante la militarización en el Wallmapu, también ante la persecución política y judicial contra nuestros hermanos: Quieren coartar sus palabras, nuestro avance como pueblo y nación.

Nuestra posición es firme y decimos que resistencia no es terrorismo, es vida para nuestro pueblo”, añadió.