Numerosos estrenos chilenos en el Festival de Cine de Valdivia

En esta 24ª edición FICV ha sumado a su sección de industria el espacio Cine Chileno del Futuro con lo que fortalece la presencia de la producción local en este importante espacio. Seis películas nacionales en postproducción integran esta categoría, una de ellas es Todo Puede Ser, la primera película como director del guionista Gonzalo Maza (Gloria, Bala Loca, Una Mujer Fantástica), que se rodó en pocos días gracias en parte a la colaboración de actores y amigos del cineasta. También integra esta selección Friendship, segundo largometraje de Peter MacPhee – quien debutó en el largo con El Final del Día (2015)- y Dry Martina, el tercer largo de ficción de Che Sandoval (Soy Mucho Mejor que Voh), filme, que -en clave de comedia como los dos trabajos anteriores del director-, sigue a una mujer en la medianía de los treinta años, que dejó atrás su carrera como cantante y atraviesa una crisis afectiva. La selección de “Cine Chileno del Futuro” cierra con las películas El Hombre del Futuro, opera prima del director Felipe Ríos, y No Hace Falta Pedir Disculpas, el segundo largo de Moisés Sepúlveda (Las Analfabetas) y con Nona. Si me Mojan, Yo los Quemo, nuevo proyecto de Camila José Donoso, realizadora que también participa en la Competencia Internacional con su filme Casa Roshell el que, junto a Rey, de Niles Atallah, son las únicas películas chilenas en esa categoría.

Por su parte la competencia de Largometraje Chileno este año presenta una mezcla entre trabajos de cineasta con varios años de labor cinematográfica y realizadores noveles. Junto a los nuevos trabajos de Marcela Said (Los Perros), Tiziana Panizza (Tierra Sola), Marialy Rivas (Princesita), Lorena Giachino (La directiva), la selección incluye cineastas jóvenes como Guille Söhrens, quien debuta con La Isla de los Pingüinos, cinta de ficción sobre las primeras manifestaciones de los estudiantes secundarios en 2006. También fue seleccionado Desierto no Cierto, documental de la artista visual Nathaly Cano que retrata a las comunidades que se establecen espontáneamente en los balnearios de Atacama y One Color Self-Portrait, filme de ficción del debutante Vicente de Solminihac.

Además de las dos secciones competitivas la producción nacional tiene su espacio en Valdivia con la Ventana de Cine Chileno, sección no competitiva que busca reunir películas orientadas al gran público con aquéllas orientadas a nichos específicos. Este año la sección exhibirá las cintas Los Niños, el premiado documental de Maite Alberdi; Vida de Familia, de Alicia Scherson y Cristián Jiménez; La Mentirita Blanca, de Tomás Alzamora; Cabros de Mierda, de Gonzalo Justiniano, y el documental Tacos de Cemento, de Marcelo Porta, sobre la figura de Andrés Pérez. La selección incluye también el proyecto Secos, realizado por Galut Alarcón como parte de una campaña lanzada este año para denunciar la usurpación del agua, y el documental Exote: La Filmación de La Telenovela Errante, de Pablo Martínez, que complementa el estreno nacional del filme rescatado de Raúl Ruiz y que es la encargada de abrir el certamen.

El Festival de Cine de Valdivia se extiende hasta el domingo 15 de octubre y exhibe cine chileno e internacional en cuatro categorías competitivas: Largometraje Internacional, Largometraje Chileno, Cortometraje Latinoamericano y Cortometraje Infantil Latinoamericano. Su programa no competitivo incluye retrospectivas históricas, focos de cineastas contemporáneos, cine político, de vanguardia, de género y una sección de cine para niños y sus familias. Para más detalles sobre la programación y las actividades visite www.ficv.cl