Caval: Juzgado desiste formalizar a yerno de Lavín

El Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió no llevar a cabo la audiencia de formalización de Isaac Givovich, yerno del actual alcalde de Las Condes Joaquín Lavín por presuntos delitos tributarios en el marco del caso Caval, por una eventual factura falsa de 400 millones de pesos entregada a Juan Díaz.

La determinación del tribunal acogió la tesis de la defensa de Givovich, dueño de la empresa Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores, sobre la anulación de dicha boleta realizada por el Servicio de Impuestos Internos en 2014, mismo período en que fuera emitido el documento.

El abogado defensor de Givovich, Alfredo Morgado, valoró la determinación del tribunal de Rancagua y fustigó al Ministerio Público por querer arrogarse atribuciones que, desde su punto de vista, sólo en presencia de una querella del SII puede ejercer, lo que no ocurrió en este caso.

“El Servicio de Impuestos Internos no dedujo querella y el Ministerio Público estimó que sí podía investigar, y sin perjuicio de ese planteamiento estimó además que podía formalizar. Hoy en día el tribunal le señala de que no puede formalizar no puede dirigir una investigación en contra de mi representado que no es más ni menos que le protección de los derechos fundamentales y garantías que establece la propia Constitución y las normas legales que se han dictado conforme a ella. Es decir, aquí hay igualdad ante la ley”.

Por su parte, Isaac Givovich expresó su tranquilidad ya que, aseguró, no ha cometido delito alguno, cuestión que habría quedada demostrada con la decisión del juzgado de garantía.

“Que quede súper claro, nosotros emitimos una factura el año 2014, se anuló el año 2014, antes que esto se hiciera público, no duró más de un mes, esa factura en verdad no existió, hay un dictamen del Servicio de Impuestos Internos que habla de lo mismo, el 30 de noviembre de 2015, el Servicio de Impuestos Internos emitió una liquidación de impuestos que decía que esta factura estaba anulada en tiempo y forma, ni siquiera me cursó una multa y me encuentro con una posible formalización. Eso hoy día me da la tranquilidad de enfrentar una formalización si era necesario, y claramente no la tengo que enfrentar, y si hay que enfrentarla estaré disponible para el Ministerio Público para poder aclarar los hechos como siempre lo he estado desde el primer día que me llamaron a declarar”.

El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en tanto, criticó el actuar errático del SII en este caso, ya que pese a que Givovich, a su juicio, entregó la factura falsa a Juan Díaz, el organismo sólo resolvió querellarse en contra del operador político de la UDI y desestimó hacerlo en contra del yerno de Joaquín Lavín.

“Ahí se ve claramente la actuación del Servicio de Impuestos Internos, ellos sí se querellaron con respecto a Juan Díaz, esto es quien llevó materialmente la boleta falsa. En consecuencia, qué ocurre, el Ministerio Público y ellos mismos en su investigación administrativa determinan que quien se la pasó a él fue Isaac Givovich, que es representante de GES, y el Servicio de Impuestos Internos por sí y ante sí decide querellarse contra uno y no contra otro. Eso es lo que no puede hacer”.

Este martes un reportaje de Radio Bío Bío reveló que Isaac Givovich y su esposa Asunción Lavín denunciaron a Joaquín Lavín a raíz de impuestos que el SII estaría cobrando a GES por trabajos en la campaña senatorial del alcalde de Las Condes en 2009, pero que Lavín desconoce.

Givovich acusó que su suegro les habría pedido expresamente que ocultaran la información respecto del financiamiento de su fallida campaña senatorial a la V Región Costa.