Pese a críticas control preventivo de identidad a menores sortea su primera valla en el Congreso

El proyecto de ley que amplía el control preventivo de identidad a menores de 18 años y mayores de 16 años, presentado por la llamada Bancada Transversal por la Seguridad Ciudadana, logró sortear el primer filtro en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, este miércoles.

La iniciativa ha generado controversia entre organismos especializados como la Unicef, quienes han cuestionado esta medida por considerarla vulneradora de los derechos de niños y adolescentes, lo que se suma a las críticas al control preventivo que ya se aplica a adultos, ya que desde el Ministerio Público y la Defensoría se ha puesto en entredicho su eficacia.

Uno de sus impulsores, el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida defendió este proyecto asegurando que las policías han manifestado que el control preventivo ha facilitado pesquisar órdenes de detención pendiente, al mismo tiempo que descartó que esta herramienta pueda transformarse en un elemento discriminatorio.

“Este proyecto, incluso, a los menores de edad no les exige ni siquiera exhibir un documento basta con identificarse verbalmente, lo que obliga a las policías tener herramientas tecnológicas. Entonces cuando yo escucho acá que es una herramienta de discriminación, por el contrario esta es una herramienta que da todas las facilidades para controlar a los menores de edad, y por lo mismo creemos que va a ser eficiente y efectiva”.

Por el contrario, el diputado de la DC Matías Walker criticó este proyecto asegurando que aspectos como el hecho que las policías puedan controlar a jóvenes que no tienen la obligación de portar identificación, dé pie a su retención por un período de media hora, de manera arbitraria.

“En la discusión en particular, sus autores señalan que tratándose de los menores de 18 no se exigirá la exhibición de documento, y eso me preocupa más todavía y refuerza mi opción de votar en contra porque lo que va a ocurrir, en la práctica, y tal como sus autores lo señalan, es que se va a poder retener por parte de la policía, sin expresión de causa hasta por 30 minutos a menores de 18 años y mayores de 16”.

El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, diputado PS Leonardo Soto, reiteró sus cuestionamientos a este proyecto:

“Aquí se está haciendo, lamentablemente, se está ejerciendo las funciones policiales sobre personas que no son amenaza para la gente, y eso produce que más personas circulen con órdenes de detención vigente, sin que puedan ser pesquisados. Se está acá desoyendo toda la evidencia que se ha discutido a lo largo de las sesiones, en las cuales majaderamente nos han dicho que esta herramienta ha sido un completo fracaso, y por tanto han desaconsejado aplicarla, en esas condiciones, menores de edad que ni siquiera tienen obligación de portar elementos identificatorios”.

Los diputados que votaron a favor del proyecto fueron Ignacio Urrutia y Claudia Nogueira de la UDI, Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat de RN, Gabriel Silber de la DC y Daniel Farcas del PPD; mientras que Guillermo Ceroni del PPD, Matías Walker de la DC y Leonardo Soto del PS, rechazaron la iniciativa.