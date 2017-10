Diputado PS cuestiona al Gobierno por crisis en listas de espera

El diputado PS, Juan Luis Castro expresó que "el Ministerio de Salud tiene todo el poder para rectificar y fiscalizar a aquellos médicos o prestadores que vulneren la ley. Me parece un chiste de mal gusto”. Esto luego de que la directora de Fonasa, Jeanette Vega, culpara a los médicos de ser los responsables en la demora de la derivación de pacientes en listas de espera a otros recintos de salud en que puedan ser atendidos.

Polémica causaron las declaraciones de la directora de Fonasa Jeanette Vega, entregadas a la Cámara de Diputados, en la que señalaba que los médicos son los responsables de la demora en la derivación de pacientes en listas de espera a otros recintos de salud en los que puedan ser atendidos.

Si bien no quisieron manifestarse en detalle de forma pública, fuentes del Colegio Médico indicaron a Radio Universidad de Chile que el problema se debe a la falta de regulación de las sociedades médicas, grupos que se forman desde el mundo privado para poder responder a las necesidades que no puede cumplir el servicio público de salud.

Esto también fue respaldado por el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien además es médico e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. El parlamentario aseguró que es una irresponsabilidad lo dicho por Jeanette Vega, puesto que el Ministerio de Salud no ha querido regular las Sociedades Médicas.

“Hay una caricatura en eso, no veo acidero en la realidad en que ellos no hayan hecho algo para haber controlado y sancionado esto que vulnera la ley del Auge. Hoy el Ministerio de Salud tiene todo el poder para rectificar y fiscalizar a aquellos médicos o prestadores que vulneren la ley. Me parece un chiste de mal gusto”.

El diputado además agregó que las compras privadas dentro de Fonasa es un mundo fuera de la regulación, donde hay médicos que tienen horarios en el hospital y después operan en la tarde en lugares privados. Además, agregó que esto no es rentable para el Estado.

“Es una solución cara, que le cuesta 200 mil millones al año al sistema público de salud, pagar prestaciones al ámbito privado. Esto tiene que ver con la insuficiencia de una red asistencial mejor articulada para hacer estas intervenciones dentro del sistema público”.

En declaración al diario El Mercurio, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, si bien no se refirió en profundidad al tema, manifestó que la institución que actualmente dirige señaló que con anterioridad se emplazó al Gobierno a tomar medidas al respecto, pero que no fueron tomados en cuenta.