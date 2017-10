Diputados critican congelamiento de recursos para gratuidad en colegios por Ley de Inclusión

Luego de que los sostenedores de colegios particulares subvencionados, que se transformaron en gratuitos a través de la Ley de Inclusión, denunciaran la falta de reajuste en el presupuesto de la nación para los aportes de gratuidad, distintos parlamentarios salieron al paso criticando la decisión del Ejecutivo.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que en ningún caso se puede hablar de engaño y que se ha planteado diferir en un año el aumento de la subvención por alumno, ya que se estaría enfrentando una “situación difícil en términos financieros”.

La secretaria de Estado explicó que este tema es materia del Ministerio de Hacienda y que los recursos que no irán al reajuste de los aportes para los establecimientos serán destinados a temas de salud. Sin embargo, agregó que se incrementará la subvención general que está dada por ley, por lo que en suma los colegios recibirán más recursos que antes.

Por su parte, el diputado del Partido Radical, Alberto Robles, dijo estar sorprendido con la decisión del Ejecutivo y comentó que si bien ellos esperan que los recursos se entreguen de forma progresiva, no están de acuerdo con que se congelen, ya que eso podría detener los avances en gratuidad.

“Me llamó mucho la atención que no exista un reajuste en términos de la subvención para los colegios, en este caso públicos y subvencionados. Lo que hace esto es retrasar el avance hacia la gratuidad y en ese plano no es lo que uno espera. Lo que no puede ocurrir es que estos cambios se detengan”, afirmó.

A esta crítica se suman las de los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo, quienes rechazaron la medida del Ejecutivo. La diputada del Partido Comunista manifestó que la decisión es un error garrafal y parece un “disparo en los pies”.

Mientras que el parlamentario de Revolución Democrática afirmó que “es una irresponsabilidad gigantesca por parte del Gobierno congelar estos fondos”.