Directora del FICWALLMAPU: El cine no puede esquivar lo que pasa en La Araucanía

A partir del próximo 17 de octubre se realizará en Temuco la tercera versión del Festival Internacional de Cine Indígena (FICWALLMAPU), certamen que es dirigido por la realizadora audiovisual Jeannette Paillan, quien es considerada como una de las primeras cineastas mapuches.

Este año el evento contempla la proyección de más de 40 películas provenientes de países como Colombia Argentina, Chile, Bolivia y México, entre otros. Frente a ello, Jeannette Paillan – quien además ha dirigido la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI) al mismo tiempo que ha sido reconocida con el III Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria – señala que muchas de estas películas están cruzadas por la defensa del territorio que día a día enfrentan las comunidades indígenas en Latinoamérica.

Este año, FICWALLMAPU presenta más de 40 películas. En ese sentido, ¿cuáles son los principales conflictos que evidencian estos trabajos?

Es vital dentro de la producción el problema territorial, pero además hay otros temas que se abordan. Este año nos llegaron más de 150 películas de distintas partes del mundo y los conflictos que aparecen en estos trabajos tienen muy marcado el tema de la identidad. Pero hoy sentimos que hay un interés por el cambio climático, el medio ambiente y los megaproyectos que están presentes a lo largo de toda Latinoamérica.

Más allá de este Festival, ¿dónde circulan normalmente este tipo de películas?

Muchas veces estos materiales terminan guardados o en algunas salas universitarias. Ahora, nosotros hemos apostado por la descentralización en la medida que luego continuamos con la itinerancia por diferentes comunidades. Desafortunadamente, hay una cantidad enorme de material que no siempre circula, porque hay un estigma que aún estamos tratando de revertir sobre estas producciones, porque de alguna forma están asociadas al hacer malos trabajos.

Y para ti, ¿cómo ha sido el llevar el tema indígena al cine?

A mí me tocó un momento más complejo, porque no habían muchos realizadores indígenas y menos realizadoras mujeres, por lo tanto soy parte de una generación a la que le tocó abrir espacios, pero yo soy una convencida de que el cine es una forma magnífica de difundir contenidos, imágenes y testimonios muchas veces desconocidos o invisibilizados. Creo que el cine permite viajar a localidades que uno siente lejanas.

Y hoy considerando el conflicto que viven las comunidades, por ejemplo, en La Araucanía, ¿qué rol crees que debería tener los cineastas ligados al pueblo mapuche?

No sólo los cineastas, cualquier mapuche que se considere como tal tiene que decir algo. Nosotros sentimos que con el hecho de plantear un Festival de cine indígena de Wallmapu hay una clara definición y , por lo tanto, nosotros no podemos esquivar lo que está ocurriendo en el territorio, porque tampoco las películas las esquivan. Pero sin duda desde el cine se puede aportar y contribuir no sólo a visibilizar las demandas mapuches sino que además proponer algo y hacer muy tangible y visible a los pueblos vivos, porque no somos pueblos del pasado.

Nosotros no sólo hablamos de cine, comunicación, porque estos lenguajes tienen contenidos que se basan en los testimonios y en lo que está ocurriendo. Creo que la gran mayoría de la gente que está vinculada al tema de la realización dice algo sobre lo que está ocurriendo y nosotros no pretendemos imponer una postura. Además, creo que es muy claro que la situación mapuche por años ha estado al margen. El Estado chileno aún no comprende las detenciones o lo que finalmente son las demandas del pueblo mapuche. Entonces, yo diría que tener una postura no es solamente una responsabilidad de quienes estamos haciendo cosas o de los propios mapuches, porque creo que hoy es necesaria una postura del pueblo chileno.