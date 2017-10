Gobierno espera lograr notoria baja de precios en nuevo proceso de licitación eléctrica

Veinticuatro empresas generadoras, nacionales y extranjeras, presentaron recientemente sus propuestas económicas y administrativas para participar en el proceso de Licitación que abastecerá las necesidades de los clientes regulados de los Sistemas Interconectados Central y Norte Grande (SIC y SING), a partir de 2024, por 20 años.

Para el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero, en esta especie de subasta, se podrían llegar a tener diez veces la cantidad de energía que se está ofertando respecto de lo que se está demandando. Romero, destacó que se esperan precios muy competitivos, lo que repercutirá finalmente en un menor costo al consumidor.

“Contentos de que el mercado eléctrico siga siendo dinámico, hemos podido salir del fango en el que estaba hace cuatro años atrás, donde no se presentaban ofertas, donde las ofertas eran muy caras, hoy día lo que tenemos es un mercado sano, dinámico, que aprovechará las energías renovables, así que buenas noticias para el país”, reafirmó.

Para el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Roberto Román, el proceso económico bajará hasta más de la mitad los costos en el consumo, por lo que aseveró, “se terminará con la estafa eléctrica al que hemos sido sometidos los chilenos”.

“Se está licitando entre un U$40 y U$60 megawatts la hora (MW/h), que es menos de la mitad de lo que era hace tres o cuatro años atrás, y está bien que así sea porque antes nos estaban estafando, empresas hidroeléctricas que se habían construido con dinero público, en la época que Endesa era nacional, de instalaciones que estaban súper, archi amortizadas, se estaba vendiendo el megawatts hora a U$110 0 U$120, lo que era un robo”, argumentó.

Roberto Román valoró que en esta nueva licitación de suministro energético, aumenten las propuestas por parte de empresas productoras de energías renovables y sigan bajando las convencionales, como las hidroeléctricas, precisó, debido principalmente a la constante baja en el precio de producción.

Llama la atención el hecho de que dos de las cuatro generadoras más grandes del país, como son Aes Gener y Engie Energía Chile, no presentaron propuestas en la licitación. Desde la filial local de la estadounidense Aes Gener, que mantiene un default técnico por el proyecto Alto Maipo, indicaron que debido a los bajos precios de la electricidad, el alto precio de los proyectos y la cantidad de agresivas ofertas por parte de otras firmas que “ponen en riesgo la sustentabilidad del mercado”, no presentaron ninguna propuesta.

Para Gary González, economista asociado a la fundación medioambiental Terram, la licitación podría dejar obsoletas a partir del 2024 a las empresas generadoras que funcionan a base de carbón.

“Las energías renovables están entrando, pero qué pasa con las otras, tenemos varias que están obsoletas en su vida útil, pero siguen funcionando, entonces esto sirve como una especie de gallito, lo que se espera es una limpieza de la matriz energética, así también tener claro lo que se exportará, energía adicional que no se está usando, entonces al final es una por otra o la renovable llega a sumar a la otra, mientras no haya nada que pueda sacar de circulación a estas empresas termoeléctricas a carbón, lo claro es que en la práctica esto aún no ocurre”, subrayó.

Cabe destacar que el consumo energético total en el país lo lideran las empresas mineras, posteriormente el comercio, grandes proyectos de edificios y centros comerciales, la industria y al final el consumo doméstico.

Entre los participantes se encuentran: Colbún S.A, Parque Eólico Cabo Leones I S.A, Enel Generación Chile S.A, Rakun SPA, Besalco Energía Renovable S.A, entre otras. Desde la comisión nacional de energía precisaron que el detalle de las ofertas se conocerá el próximo 19 de octubre, mientras que las adjudicaciones se realizarán el viernes 3 de noviembre.