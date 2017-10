94% de trabajadores independientes no cotiza y expertos apuntan a desconfianza hacia las AFP

En el último año más de 100 mil trabajadores, quienes pasaron a laborar independientemente o por cuenta propia, no ahorra un solo peso para su jubilación. Esto se desglosa de los recientes informes emanados desde la Superintendencia de Pensiones y el Instituto Nacional de Estadísticas.

El documento explica que durante los últimos 12 meses, de 109 mil chilenos que se desempeñan sin un contrato de trabajo, el 94% de ellos no tiene previsión. Personas que ejercen una profesión u oficio por sí solos y no tienen ningún empleado a sueldo o salario.

Para el economista Patricio Guzmán, el creciente empleo por cuenta propia es mayoritariamente precario, sin holgura de ahorro y no da para cotizar, además indicó, existe desconfianza entre los trabajadores de dar parte de su dinero a las administradoras de fondos de pensiones.

“Esto lo que viene a refrendar es que el sistema de pensiones privado fracasa por varias razones, y una de ellas es de base, que no corresponde al tipo de estructura laboral que tenemos en Chile, y cada vez corresponde menos. Yo no ahorraría ni un peso con las AFPs, si no me da ninguna garantía, sé lo que pongo, pero no lo que voy a sacar, por eso en general, el ahorro previsional voluntario ha sido un rotundo fracaso”, afirmó.

Para Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, estos malos resultados, dan cuenta de lo incapaz que es el actual sistema de capitalización individual de dar garantías, de otorgar incentivos para que la gente ahorre, aquellas personas que trabajan por cuenta propia y que no están obligados por ley a cotizar regularmente.

Kremerman precisó que el trabajador independiente, al saber que tiene que destinar a las AFPs, más de 50 millones de pesos en toda su vida laboral, para finalmente jubilar, en caso de los hombres con una pensión promedio de 250 mil pesos y mujeres, 200 mil pesos, eso hace que muchas personas opten por buscar otros mecanismos de reserva o sencillamente no logran ahorrar por su menguado ingreso mensual.

“Cerca de 10.800 personas jubilaron en agosto y si uno se circunscribe a los que cotizaron por un período de entre 30 y 35 años, casi todo una vida laboral, la mitad de ellos está obteniendo una pensión inferior a 243 mil pesos, ni siquiera el 90% del salario mínimo, una situación compleja no sólo para los independientes, para quienes tienen lagunas previsionales, que es parte importante del mundo del trabajo en Chile, sino también para las personas asalariadas que tienen una trayectoria laboral muy cercana a la perfección”, argumentó.

Cabe destacar que según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el empleo por cuenta propia tuvo su mayor aumento el año 2013 durante el último gobierno de Sebastián Piñera, con 266 mil personas. Mientras que durante el actual mandato de Michelle Bachelet, han aumentado en 142 mil.

Estos trabajadores, según explican economistas, principalmente se desempeñan en la calle, comercio ambulante, y un mínimo de estos trabajos corresponde a algún emprendimiento, competencia e innovación.