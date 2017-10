Caso Frei: Querellantes descartan nulidad de la causa: “Carece de sustento jurídico”

Esto frente a la solicitud de la defensa de los acusados, quienes pidieron la nulidad de las acusaciones y la suspensión de la causa. Carmen Frei señaló que existen argumentos contundentes que permiten el procesamiento de los seis presuntos implicados en el homicidio de su padre. Mientras que desde la parte querellante aseguraron que dicha solicitud es extemporánea y no tiene sustento jurídico.

El abogado Claudio Feller, representante del doctor Pedro Valdivia, acusado como cómplice del homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, pidió la nulidad de las acusaciones argumentando que no existen testimonios que acrediten delito.

Esto, luego de que el ministro en visita a cargo del caso, Alejandro Madrid, rechazara sobreseer definitivamente al doctor Valdivia, por considerar que un sobreseimiento no corresponde en este momento de la causa y porque está vigente una acusación en contra de este médico y otros cinco presuntos responsables de la muerte del ex mandatario.

Esta vez la defensa de Valdivia exige que se aclare cuál fue la participación de su cliente, ya que según indicaron, los hechos presentados en la acusación no acreditarían su participación ni tampoco la constitución de delito.

Nelson Caucoto, abogado de la familia Frei, señaló que no existen posibilidades de que esta solicitud sea viable, ya que carece de sustento jurídico. “Es un derecho de todos los defensores a hacer lo imposible por sus defendidos, pero lo cierto es que a esto no le encontramos ningún asidero bajo ningún respecto. El ministro detalló precisamente cuáles son las conductas que se reprochan al doctor Valdivia”.

Para el abogado Luciano Fouillioux, querellante de la Democracia Cristiana, la petición de la defensa es extemporánea dado el estado de la causa, principalmente la solicitud de suspensión del procedimiento, porque adquiere características dilatorias. “La nulidad que se busca es sobre la acusación de uno de los procesados y está basada en una interpretación personal. Nosotros ya hemos respondido a todo esto, por lo que confiamos en que el ministro las rechace”.

Por su parte, la ex senadora Carmen Frei, dijo tener confianza en que la causa no se suspenderá. A su juicio la presentación realizada por el juez contiene argumentos contundentes que avalan el procesamiento de los seis presuntos implicados en la muerte de su padre.

“Nosotros confiamos en la justicia. Sabíamos que iban a utilizar todos los mecanismos jurídicos propios de nuestra legislación para tratar de retrasar la sentencia o que quede sin efecto lo que ha dicho el juez. No tenemos problema en eso porque sabe que ya se dictó una resolución para que sean procesados y esperamos que en un tiempo más se ratifique la sentencia”, afirmó.

En agosto, el juez Alejandro Madrid presentó una acusación contra seis presuntos responsables en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, ocurrida en la Clínica Santa María en el año 1982, luego de una intervención quirúrgica que derivó en una septicemia generalizada.

Entre los procesados de encuentra el ex chofer del mandatario y ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Luis Becerra; el médico que lo operó, Patricio Silva; el ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y del Ejército, Raúl Lillo; al médico Pedro Valdivia, que prestaba servicios a la CNI; y a los tanatólogos de la Universidad Católica, Elmar Rosenberg y Sergio González.

Como querellantes de esta causa está el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la familia Frei, el Ministerio del Interior y la Democracia Cristiana, quienes han presentado acusación particular por homicidio calificado.