Kast es el gato de las castañas

Señor Director:

“Delincuentes no se metan conmigo, si entran a mi casa les voy a disparar” José Antonio Kast. Diputado UDI. Candidato a la presidencia de Chile.

Notable…

Así habla la extrema derecha cuando se trata de la defensa de sus sagrados intereses. Le gusta el uso de las balas, finalmente defender sus bienes y prerrogativas a ese costo y clamando de esa manera, es un poco también la mirada que hace la extrema derecha al Chile desde siempre.

El bombardeo a La Moneda y por lagos años el ruido de las balas asesinando, deja constancia de que Kast dice la verdad. Sabemos que los militares han matado a más chilenos en huelgas, que los muertos nuestros en la guerra contra Perú y Bolivia, eso es defender los intereses, sus preocupación mayor y razón de existencia.

Ellos hablan de sus intereses, sus asuntos, de sus casas y sus cosas, y es por ellos que nunca han dudado en ir a llorar como Magdalenas a las puertas de los cuarteles para que los defiendan, así lo hicieron en los años setenta.

Nada les importa los intereses y necesidades de las grandes mayorías, menos sus derechos, para nada el bien común, para le defiendan lo que es suyo están las balas, la tortura, la muerte o quedar para siempre detenidos desaparecidos.

La defensa de los intereses de los grupos económicos es todo un bloque de clase, donde existen aliados/partidos políticos permanentes, que ellos financian regalando dinero a manos llenas para que posteriormente sean parlamentarios a su servicio, quedando al nivel del jardinero que corta las espinas del camino, el listado de agradecidos es largo y transversal…todos tocan.

Kast, presidenciable, amante de la libertad, la libre empresa, enemigo declarado de Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Nadie le ha contado aún que el Muro de Berlín ya no existe y que muy cerca del Kremlin están restaurantes de comida rápida de cadenas norteamericanas. Defensor de Patria y Libertad y el ausente Fiducia, Kast hombre de credo y sacristía

Toda la derecha chilena saluda esa frase, los interpreta, los acomoda, se sienten representados y amparados, es su historia la suma de tantas victorias, y para los otros, esa gran mayoría de postergados a los que le venden todo, ha sido una historia de viajes interminables a los cementerios de toda la patria.

El dueño del gato y las castañas es Piñera. Mediocre político, de pocas luces y cobarde. No reconoce lo que admira, niega lo que piensa, miente en desmesura, y se rodea de ladrones, fariseos, yanaconas y corruptos, todo un cartel/foto de los tiempos presidenciales actuales.

Kast defiende lo que su clase define como sentido fundamental a la vida, un patológico anticomunismo, profundo asco a una justa repartición de la riqueza, aborrece y niega derechos para las mujeres y considera que esta debe estar sencillamente en la casa cuidando a los hijos, y firman que ellos son los dueños de Chile. Contrarios y enemigos de la diversidad sexual.

No tiene escrúpulos el candidato Kast, vocero y visita constante a Punta Peuco en manifestar que la salud y la educación debe ser pagada, la considera un bien de consumo, y que todos debe ser cancelado, la educación pública y gratuita es contraria a los derechos fundamentales. Un pueblo sometido a la ignorancia será siempre cautivo de los poderosos.

“No les creo ni una palabra a los NO+AFP” Sebastián Piñera.

Perfecto. Así es la mirada que tiene la derecha de los millones que son pobres luego de haber trabajado por años, y que viven de un sistema creado durante la dictadura de Pinochet para hacer MAS RICOS a los grupos económicos, que estaban al lado de los uniformes y abrazados al neoliberalismo.

El más grave atentado en contra de millones de chilenos que aportan dineros mensualmente a una verdadera máquina de negocios sólo para unos cuantos, la diseñó su hermano, ministro de Pinochet. Piñera NO le cree que más de un millón de votos salieron desde las calles, para dejar establecido que el modelo de previsión no puede continuar. El NO + APP sacó más votos que varios presidenciables. Piñera jamás respetará la opinión de los chilenos, hará el camino que más beneficios genere a sus empresas y sus cercanos.

“Puedo decidir quién quiero que entre a mi país. No tengo por qué aceptar a cualquier persona.” Sebastián Piñera.

Piñera quiere instarse en el centro. Es espacio en eterna disputa donde se alojan todos los sueños transversales, pero también las pesadillas. Allí hay partidos y dirigentes con pasado de corte criminal, esos que invocaron el fuego para que se queme una parte de la historia que los pobres estaban escribiendo. Piñera no puede saludar/reivindicar como valientes/héroes a los criminales der la DINA/CNI que se sienten queridos/respetados/valorados por la UDI/RN/, y toda la familia militar, para eso está su gato.

Piñera no puede decir en voz alta que la solución al conflicto mapuche pasa por la ocupación militar y a bala pasada, de eso se encarga su gato Kast. Piñera le gustaría saludar a los que entregaron a Chile a los grupos económicos y que recibieron empresas del Estado por haber apoyado el golpe, de eso se encarga Kast. Piñera reconoce la importancia de los paraísos fiscales, él lo usa y después los condena, su gato Kast reafirma a su amo.

Piñera está contra el legítimo derecho a que las mujeres tomen las determinaciones que ellas consideren necesarias, está en contra de las tres causales y la despenalización, pero no lo dice, Kast está contra el aborto y todo derecho a la mujer a decidir.. Piñera paga salarios diferentes a hombres y mujeres en iguales trabajo, Kast lo defiende. Piñera miente su gato también hace lo mismo que su amo. Piñera no puede ir a las asambleas de oficiales militares corruptos y asesinos, para eso tiene a Kast que llega con saludos y promesas.

Piñera saca su voz para condenar a Venezuela como bastión del comunismo pero viaja a China se toma una foto en la Plaza de Tiananmen y hace negocios. Su gato Kast aplaude. Piñera brindaba con champaña el golpe militar, su gato Kast facilitaba vehículos para detener a campesinos que luego fueron asesinados. Piñera esconde sus fotos con Ollanta Humala preso en Perú por corrupción, y Alejandro Toledo arrancando de la policía también por corrupción, tres tan puros, tan perfectos, tan limpios, tan inmaculados y… casi vírgenes.

La familia Piñera, la misma que se lanzó al cuello cuando apareció el Caso Caval, también era y es parte del mismo negocio de tanto revuelo público, su sobrino Herman Chadwick es el síndico de quiebra que estaba enredado en la enorme madeja que tantos hilos tiene y que fue condenado luego de haber reconocido su activa participación al infringir la ley de quiebras y apropiación indebida. Todos en la misma foto de los billetes.

Piñera niega todo lo que es verdad, se esconde en explicaciones básicas como si de un ladronzuelo de caramelos se tratara. Santiago Valdés, ex gerente general de Bancard, encargado de administrar los no poco despreciables bienes de Piñera y que también fue su administrador de campaña en el 2009, se encuentra siendo investigado en el caso PENTA por facilitación de boletas ideológicamente falsas y firmar un contrato forward fraudulento.

Cuando sus dos principales amigos de Sebastián Piñera, los conocidos Lavín y Délano, faraones del PENTA, estaban en la cárcel por delincuentes, Piñera NO los fue a visitar, se olvidó de aquello que: “estuve preso y me visitastes”.

Ese es el sentido de la candidatura de Kast, ganar el voto de la extrema derecha dura para posteriormente llevarlo al molino Piñera. Allí anda su gato con su canasta de castañas disparado a las cuatro esquinas y a todo lo que se mueva. Eso le gusta a Piñera, pero no lo reconoce públicamente.

“Si alguien mata a mi hija, le rompería un martillo en la cabeza” Sebastián Piñera.

En el Informe Verdad y Reconciliación hay miles de casos de hijas asesinadas y desaparecidas, y también padres y madres, lo malo es que no hay martillos a mano….